ЛУЧЕСКУ: «Не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол у Вербича»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал судейство в матче с «Ювентусом»

  • 21.10.2020 03:43
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол у Вербича»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Ювентуса» (0:2) прокомментировал судейство в 1-м туре Лиги чемпионов:

«У меня нет вопросов к арбитрам. Разве что, возможно, не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича.

В остальном – арбитр давал играть. Судейство было подобающим Лиге чемпионов».

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.10.2020 03:56
    0
    Мирча, там был фол, я понимаю, что у Вас поважный возраст, и вы могли не заметить его, даже находясь вблизи, но на повторе четко было показано, что Беня сыграл в ногу, а потом в мяч.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 21.10.2020 03:56
    0
    Мирча, там был фол, я понимаю, что у Вас поважный возраст, и вы могли не заметить его, даже находясь вблизи, но на повторе четко было показано, что Беня сыграл в ногу, а потом в мяч.
    Ссылка
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