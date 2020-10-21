ЛУЧЕСКУ: «Не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол у Вербича»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Ювентуса» (0:2) прокомментировал судейство в 1-м туре Лиги чемпионов:

«У меня нет вопросов к арбитрам. Разве что, возможно, не нужно было свистеть, когда зафиксировали фол со стороны Вербича.

В остальном – арбитр давал играть. Судейство было подобающим Лиге чемпионов».