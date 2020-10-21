БУЯЛЬСКИЙ: «Мы делали все, что могли. Но допустили пару ошибок, пропустили»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:2):

– Мы играли неплохо, организовано, но было видно, что уровень «Ювентуса» намного выше. Мы делали все, что могли. Думаю, шансы заработать очки у нас были, ведь в первом тайме мы играли неплохо, а во втором допустили пару ошибок, пропустили гол, после чего психологически нам было уже трудно.

– Кто вам больше всего запомнился из звездных футболистов «Ювентуса»?

– Матчи с такими командами в Лиге чемпионов не могут даже сравниться с играми в чемпионате Украины, у нас таких поединков нет и, наверное, не скоро будут. Для нас, для каждого футболиста «Динамо», это большой опыт сыграть с такими исполнителями, как в «Ювентусе». У них все футболисты самого высокого уровня, поэтому могу выделить всю команду.

– Много футболистов «Динамо» сегодня впервые играло в групповом этапе Лиги чемпионов, обращались ли они к вам за советом, как к более опытному футболисту?

– Нет, я сам немного поиграл в Лиге чемпионов. Мы все серьезно настраивались и старались себя проявить как можно лучше не индивидуально, а в плане командной игры, поскольку в таких играх сложно что-то сделать самому, а только коллективно можно выиграть.

– Что бы вы сказали болельщикам, которые пришли сегодня на трибуны НСК «Олимпийский»?

– Они нас очень хорошо поддерживали, могу их только поблагодарить за это. Думаю, им понравилась игра. Мы делали все возможное, чтобы самые преданные болельщики были довольны.