Андреа ПИРЛО: «Бущану еще нужно расти в уровне до Буффона»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Динамо» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов оценил игру голкипера киевлян Георгия Бущана:
«Не могу сказать, что очень хорошо его знаю. Знаю только, что он уже выступал за национальную сборную. Видимо, ему надо еще расти в своем профессиональном уровне.
Буффон, несмотря на свой возраст, сохраняет отличную форму, прежде всего, благодаря своему трудолюбию».
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Источник — ФК Динамо Киев
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