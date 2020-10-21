Андреа ПИРЛО: «Бущану еще нужно расти в уровне до Буффона»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Динамо» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов оценил игру голкипера киевлян Георгия Бущана:

«Не могу сказать, что очень хорошо его знаю. Знаю только, что он уже выступал за национальную сборную. Видимо, ему надо еще расти в своем профессиональном уровне.

Буффон, несмотря на свой возраст, сохраняет отличную форму, прежде всего, благодаря своему трудолюбию».