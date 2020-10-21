Андреа ПИРЛО: «Бущану еще нужно расти в уровне до Буффона»

Главный тренер «Ювентуса» оценил игру голкипера киевского «Динамо»

  • 21.10.2020 04:16
  • 471 просмотр
  • 0 комментариев
Андреа ПИРЛО: «Бущану еще нужно расти в уровне до Буффона»
© УЕФА

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после победы над «Динамо» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов оценил игру голкипера киевлян Георгия Бущана:

«Не могу сказать, что очень хорошо его знаю. Знаю только, что он уже выступал за национальную сборную. Видимо, ему надо еще расти в своем профессиональном уровне.

Буффон, несмотря на свой возраст, сохраняет отличную форму, прежде всего, благодаря своему трудолюбию».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности