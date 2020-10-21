В среду, 22-го октября, состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Аякс» сыграет против «Ливерпуля».

Поединок пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арена», арбитр из Мюнхена Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00.

«Аякс» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встречу в Амстердаме можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».