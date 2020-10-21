WhoScored: Сидорчук назван лучшим игроком Динамо в матче против Ювентуса

У «Ювентуса» самый высокий бал получил Альваро Мората

  • 21.10.2020 02:55
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WhoScored: Сидорчук назван лучшим игроком Динамо в матче против Ювентуса
© УЕФА

Киевское «Динамо» стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского «Ювентуса» (0:2).

По оценкам веб-портала WhoScored, лучшим игроком матча у киевлян стал полузащитник Сергей Сидорчук (оценка 7.3).

У «Ювентуса» самый высокий бал получил Альваро Мората, автор дубля (оценка 8.5).

См. также: Оценки Динамо – Ювентус. Лучшим игроком стал Мората, а у Динамо – Сидорчук

Оценки веб-портала WhoSored за матч «Динамо» – «Ювентус» – 0:2: 

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Источник — WhoScored.com

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