WhoScored: Сидорчук назван лучшим игроком Динамо в матче против Ювентуса

Киевское «Динамо» стартовало в групповом этапе Лиги чемпионов с поражения от туринского «Ювентуса» (0:2).
По оценкам веб-портала WhoScored, лучшим игроком матча у киевлян стал полузащитник Сергей Сидорчук (оценка 7.3).
У «Ювентуса» самый высокий бал получил Альваро Мората, автор дубля (оценка 8.5).
См. также: Оценки Динамо – Ювентус. Лучшим игроком стал Мората, а у Динамо – Сидорчук
Оценки веб-портала WhoSored за матч «Динамо» – «Ювентус» – 0:2:
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Источник — WhoScored.com
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