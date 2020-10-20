Оценки Динамо – Ювентус. Лучшим игроком стал Мората, а у Динамо – Сидорчук

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура Лиги чемпионов «Динамо» – «Ювентус» (0:2). Лучшим игроком стал автор дубля Альваро Мората (оценка 7.5), а у киевлян – Сергей Сидорчук (6.5).

Георгий Бущан (5.5) – запомнился двумя сэйвами, но также неуверенной игрой на выходах. Отбил мяч прямо на ногу Морате при первом голе «Ювентуса».

Сергей Сидорчук (6.5) – оставил самое благоприятное впечатление своей игрой в составе «Динамо». Подстраховывал партнеров в обороне и пытался взять на себя роль лидера при переходе к атакующим действиям.

Илья Забарный (5.0) – дебютант группового раунда Лиги чемпионов провел не лучший матч. При обоих пропущенных голах не уследил за Моратой.

Виктор Цыганков (5.5) и Карлос Де Пена (5.0) – динамовские вингеры не стали конструкторами атак хозяев поля, были малоактивны и отличались высоким браком при передачах.

Томаш Кендзера (5.0) – частенько не успевал за своим оппонентом на фланге Кьезой, а при атаках запомнился неточными передачами.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Ювентус» – 0:2:

Замены «Динамо»: Жерсон Родригеш – 5,5; Беньямин Вербич – 5,0; Денис Попов – 5,5; Денис Гармаш – б/о.

Замены «Ювентуса»: Мерил Демирал – 5,5; Пауло Дибала – 6,0; Артур – б/о; Федерико Бернардески – б/о.