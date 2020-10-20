Альваро МОРАТА: «Хорошо сыграли с Динамо. Ювентус хочет пройти весь путь»

Игрок оформил дубль

  • 20.10.2020 23:12
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  • 1 комментарий
Альваро МОРАТА: «Хорошо сыграли с Динамо. Ювентус хочет пройти весь путь»
© juventus.com

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал победу со счетом 2:0 в матче Лиги чемпионов против «Динамо» Киев. Игрок оформил дубль.

«Хотели позитивно начать групповой этап Лиги чемпионов, и нам это удалось. С «Динамо» мы сыграли хорошо».

«Каждый год у «Ювентуса» есть возможность выиграть Лигу чемпионов. И сейчас мы хотим пройти весь путь до конца», - сказал Мората.

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Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:15
    +1
    Как только именитые соперники относятся к игре с Динамо или сборной более менее серьезно, то и результат соответствующий.....
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:15
    +1
    Как только именитые соперники относятся к игре с Динамо или сборной более менее серьезно, то и результат соответствующий.....
    Ссылка
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