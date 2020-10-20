ПИРЛО: «Луческу сыграл большую роль в моей карьере, я его уважаю»

Главный тренер «Ювентуса» дал пресс-конференцию после победы над «Динамо»

  • 20.10.2020 22:55
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ПИРЛО: «Луческу сыграл большую роль в моей карьере, я его уважаю»
© ФК Ювентус. Андреа Пирло

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал пресс-конференцию после победы над «Динамо» (2:0) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– В целом, я доволен игрой, отдачей футболистов, продуктивностью их действий. Особенно на фоне не очень удачного субботнего матча с «Кротоне» в чемпионате Италии. У нас был всего один день на подготовку к сегодняшнему поединку, но все получилось хорошо. Не могу, конечно, сказать, что я доволен всеми 90 минутами матча, но, в целом, все играли как надо. Имел место технический брак, ребята ошибались в передачах, но, в целом, я доволен тем, как мы провели этот матч.

– Можно ли говорить, что «Ювентус» сегодня добыл победу на классе, показав практически стопроцентную реализацию?

– Прежде всего, мы этого результата добились благодаря тем футболистам, которых мы имеем в своем распоряжении. А моментов у нас было много. Особенно в первом тайме. Но, к сожалению, большинство этих возможностей мы упустили. На второй тайм вышли более сконцентрированными, и игра сразу пошла по-другому.

– Луческу является вашим учителем. При этом у вас сегодня состоялся тренерский дебют в Лиге чемпионов. Удалось ли Луческу чем-то вас удивить?

– Этот человек сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни: он меня научил быть профессиональным футболистом, я ему много чем обязан. А сегодня состоялось мое боевое крещение. Доволен этим, потому что я Мирчу Луческу действительно очень уважаю.

– В Украине Бущана уже сравнивают с Буффоном. Как вы относитесь к такому сравнению? И как вам вообще игра вратаря «Динамо»?

– Я не могу сказать, что очень хорошо знаю Бущана. Но в курсе, что он уже выступает в сборной Украины. А что касается сравнений с Буффоном, думаю, Бущану еще надо подрасти. Ведь Буффон, несмотря на свой возраст, до сих пор сохраняет свою великолепную форму. Этого ему удается достигать благодаря своей работоспособности.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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