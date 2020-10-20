Георгий БУЩАН: «Фаны Динамо после матча аплодировали команде»

Вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» - это «Ювентус». Для нас это огромный опыт. Если посмотреть, какой прогресс мы показали за короткое время...Я хочу сказать, что люди пришли на стадион и после финального свистка нам аплодировали. Да, они реализовали свои моменты, а мы - нет. Но, думаю, мы еще прибавим».

«Я думаю, что это не максимум «Динамо». Никто не перегорел, ведь у нас только что сборная Украины играла с топ-командами. Это полезный опыт».

«У нас есть еще 5 матчей впереди», - сказал Бущан в комментарии Футбол 1.