Георгий БУЩАН: «Фаны Динамо после матча аплодировали команде»

Вратарь киевской команды прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 22:41
  • 2796 просмотров
  • 8 комментариев
Георгий БУЩАН: «Фаны Динамо после матча аплодировали команде»
© fcdynamo.kiev.ua

Вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ювентус» - это «Ювентус». Для нас это огромный опыт. Если посмотреть, какой прогресс мы показали за короткое время...Я хочу сказать, что люди пришли на стадион и после финального свистка нам аплодировали. Да, они реализовали свои моменты, а мы - нет. Но, думаю, мы еще прибавим».

«Я думаю, что это не максимум «Динамо». Никто не перегорел, ведь у нас только что сборная Украины играла с топ-командами. Это полезный опыт».

«У нас есть еще 5 матчей впереди», - сказал Бущан в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:23
    0
    Фаны аплодировали, а извенения перед Луческу мы от них услышим ?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 23:05
    0
    kirya178, 20.10.2020 23:02
    Если честно, сыграли достойно. Ювентус забил два мяча там где не доиграли с игроками, особенно второй мяч Забарному надо было играть по мячу, ведь было видно направление полета и если бы раньше включился и небыло бы второго мяча
    Сравнил пацана и волка Морату. Тем более тот шёл на мяч, а этот встречал и надо было ещё не сфолить.
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    zakharka
    online
      zakharka, 20.10.2020 23:03
    -1
    Наивный мальчик....
    Хочешь побед и славы?.......беги из этого колхоза!
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    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 23:02
    -2
    То они хлопали поражению Зенита.)) Хотя они и в другой группе. Но так же легче спать будет.
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    kirya178
    online
      kirya178, 20.10.2020 23:02
    +1
    Если честно, сыграли достойно. Ювентус забил два мяча там где не доиграли с игроками, особенно второй мяч Забарному надо было играть по мячу, ведь было видно направление полета и если бы раньше включился и небыло бы второго мяча
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    turist86
    online
      turist86, 20.10.2020 22:58
    +2
    Бущан, коли навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не ПЕРЕД СОБОЮ ???
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    solo9953
      solo9953, 20.10.2020 22:50
    +7
    Люди аплодировали за то, что вы старались, а по поводу шансов которые не реализовали, то это ещё рано обсуждать. Креатива и обыгрыша 1:1 в последней трети поля не хватает, хотя прогресс очевиден. Спасибо за игру.
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    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 22:49
    -2
    В интервью перед игрой у динамовцев куража было больше.....К сожалению в этой игре динамовцы задвигались, когда Ювентус откровенно встал, да и то забили второй.....
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    solo9953
    online
      solo9953, 20.10.2020 22:50
    +7
    Люди аплодировали за то, что вы старались, а по поводу шансов которые не реализовали, то это ещё рано обсуждать. Креатива и обыгрыша 1:1 в последней трети поля не хватает, хотя прогресс очевиден. Спасибо за игру.
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    turist86
    online
      turist86, 20.10.2020 22:58
    +2
    Бущан, коли навчишся відбивати м'яч ВБІК, а не ПЕРЕД СОБОЮ ???
    Ссылка
    kirya178
    online
      kirya178, 20.10.2020 23:02
    +1
    Если честно, сыграли достойно. Ювентус забил два мяча там где не доиграли с игроками, особенно второй мяч Забарному надо было играть по мячу, ведь было видно направление полета и если бы раньше включился и небыло бы второго мяча
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:23
    0
    Фаны аплодировали, а извенения перед Луческу мы от них услышим ?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 23:05
    0
    kirya178, 20.10.2020 23:02
    Если честно, сыграли достойно. Ювентус забил два мяча там где не доиграли с игроками, особенно второй мяч Забарному надо было играть по мячу, ведь было видно направление полета и если бы раньше включился и небыло бы второго мяча
    Сравнил пацана и волка Морату. Тем более тот шёл на мяч, а этот встречал и надо было ещё не сфолить.
    Ссылка
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