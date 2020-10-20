Сергей СИДОРЧУК: «Не думаю, что Динамо заслуживало поражения со счетом 0:2»

Хавбек киевлян прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 22:30
  • 1564 просмотра
  • 0 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «Не думаю, что Динамо заслуживало поражения со счетом 0:2»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов от «Ювентуса».

«Наверное, 2:0 - чуть-чуть много. Мне внутри матча так показалось. Возможно, со стороны иное впечатление, но с игры иначе все. Соперник наказывал за ошибки. Второй гол особенно здорово забили, без шансов. Футболисты высокого уровня, они такое используют. Я не думаю, что была нервозность. А ошибки всем присущи, не только молодым. Мы пытались играть компактно, пытались придерживаться плана».

«В конце мы перехватили инициативу, минут 15 держали мяч. Не было только остроты должной. Мяч держали, а остроты не было. Никакой трагедии, это первый матч группы. Обидно, что именно 0:2. Не думаю, что мы заслуживали такой счет».

«Луческу, конечно, расстроен, не хотел так начинать Лигу чемпионов. Сказал, что с «Ференцварошем» будет один из важнейших матчей в Лиге чемпионов», - сказал Сидорчук в комментарии Футбол 1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности