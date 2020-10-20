Сергей СИДОРЧУК: «Не думаю, что Динамо заслуживало поражения со счетом 0:2»

Полузащитник «Динамо» Киев Сергей Сидорчук прокомментировал поражение 0:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов от «Ювентуса».

«Наверное, 2:0 - чуть-чуть много. Мне внутри матча так показалось. Возможно, со стороны иное впечатление, но с игры иначе все. Соперник наказывал за ошибки. Второй гол особенно здорово забили, без шансов. Футболисты высокого уровня, они такое используют. Я не думаю, что была нервозность. А ошибки всем присущи, не только молодым. Мы пытались играть компактно, пытались придерживаться плана».

«В конце мы перехватили инициативу, минут 15 держали мяч. Не было только остроты должной. Мяч держали, а остроты не было. Никакой трагедии, это первый матч группы. Обидно, что именно 0:2. Не думаю, что мы заслуживали такой счет».

«Луческу, конечно, расстроен, не хотел так начинать Лигу чемпионов. Сказал, что с «Ференцварошем» будет один из важнейших матчей в Лиге чемпионов», - сказал Сидорчук в комментарии Футбол 1.