Александр КАРАВАЕВ: «У Динамо была уверенность, что можно взять очки»

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал поражение 0:2 в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Проиграли достойно. В первом тайме игра удавалась, были моменты. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что соперник давал играть. Создавали моменты, выходили из-под прессинга. Но на первых минутах второго тайма гол все поломал».

«Обидный результат. Индивидуальное мастерство решило в данном случае».

«На второй тайм выходили с уверенностью, что можно взять очки. Решил все индивидуальный уровень футболистов. График матчей? Мы 4 года шли к тому, чтобы в таком графике играть», - сказал Караваев в комментарии Футбол 1.