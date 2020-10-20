Александр КАРАВАЕВ: «У Динамо была уверенность, что можно взять очки»

Защитник прокомментировал матч Лиги чемпионов против «Ювентуса»

  • 20.10.2020 22:05
  • 1415 просмотров
  • 4 комментария
Александр КАРАВАЕВ: «У Динамо была уверенность, что можно взять очки»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Киев Александр Караваев прокомментировал поражение 0:2 в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Проиграли достойно. В первом тайме игра удавалась, были моменты. На второй тайм выходили очень уверенно, потому что соперник давал играть. Создавали моменты, выходили из-под прессинга. Но на первых минутах второго тайма гол все поломал».

«Обидный результат. Индивидуальное мастерство решило в данном случае».

«На второй тайм выходили с уверенностью, что можно взять очки. Решил все индивидуальный уровень футболистов. График матчей? Мы 4 года шли к тому, чтобы в таком графике играть», - сказал Караваев в комментарии Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 20.10.2020 22:29
    0
    Гол не пробовали хотя би забить, вобще момент создать
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    name_footbol
      name_footbol, 20.10.2020 22:18
    0
    Все нормально, просто пропустили, я был уверен что будет ничья. Ничего страшного, главное опыт и усиление на зиму!
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    Hottabych
      Hottabych, 20.10.2020 22:16
    -1
    «У Динамо была уверенность, что можно взять очки» а взяли в Очко
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    stop2018
      stop2018, 20.10.2020 22:11
    0
    И зачем сочинять, какие моменты?
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    kerch30
      kerch30, 20.10.2020 22:29
    0
    Гол не пробовали хотя би забить, вобще момент создать
    Ссылка
    name_footbol
      name_footbol, 20.10.2020 22:18
    0
    Все нормально, просто пропустили, я был уверен что будет ничья. Ничего страшного, главное опыт и усиление на зиму!
    Ссылка
    stop2018
      stop2018, 20.10.2020 22:11
    0
    И зачем сочинять, какие моменты?
    Ссылка
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