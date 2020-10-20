Забарный в основе Динамо на матч Лиги чемпионов против Ювентуса

Стали известны составы команд на матч

  • 20.10.2020 18:50
  • 8052 просмотра
  • 46 комментариев
Забарный в основе Динамо на матч Лиги чемпионов против Ювентуса
© twitter.com/DynamoKyiv

Сегодня «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус». Начало матча – в 19:55 по Киеву. Стали известны составы команд на матч:

«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Буяльский, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Супряга, Де Пена
Запас: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригеш, Сирота, Дуэлунд

«Ювентус»: Щенсны – Кьеллини, Бонуччи, Данило – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи, Кьеза – Кулусевски, Мората
Запас: Пинсольо, Буффон, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова

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Источник — УЕФА

(23 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:04
    0
    Семен Фонсеко, 20.10.2020 19:45
    ссылку дайте плиз
    https://myfootball.top/1093900-translyaciya-matcha-dinamo-kiev-yuventus.htm
    l
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:55
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Как можно не знать элементарных позиций , на которых играют игроки самого популярного в стране клуба ?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:54
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:25
    Шапаренко это игрок в стиле Зозули в плане того что носится по полю много, но толку мало.
    Шо ты мелешь , это как Пятов игрок в стиле Роберто Карлоса
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.10.2020 19:52
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:34
    Скакун, кастрюля на голове?
    так она уже у тебя вместо головы
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 19:52
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Тебя не смущает что Вербич не играет на позиции Шапаренко, а Родригес - на позиции Супряги? Шапаренко вообще сейчас лидер и мозговой центр ДК.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 19:50
    0
    Опять Караваев слева? OMG.
    Ссылка
    kino
      kino, 20.10.2020 19:46
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    пнх звідси чорт ..аний.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 20.10.2020 19:45
    0
    ссылку дайте плиз
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:38
    +1
    Antibiotic, 20.10.2020 19:36
    Юве, удачи!
    Не у дачи , а мимо дачи !
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:37
    +3
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:34
    Скакун, кастрюля на голове?
    Серун - в кастрюлю не влезет. Ты про унитаз слыхал ?
    Ссылка
    Antibiotic
      Antibiotic, 20.10.2020 19:36
    -6
    Юве, удачи!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:34
    -3
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:30
    Скакун, иди скакать, футбол это не твоё.
    Серун , иди серить ! Твоё - это клетка и банан !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:34
    -5
    Oleg Savchuk, 20.10.2020 19:33
    Фекаліюк як там негри шахтьора, не порвали твоє очко святкуючи))
    Скакун, кастрюля на голове?
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 20.10.2020 19:33
    -4
    Фекаліюк як там негри шахтьора, не порвали твоє очко святкуючи))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:32
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Шапаренко не Вербич заменяет , на его позиции Нещерет играет , раз ты футбола никогда не видело.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:30
    -5
    stopor2016, 20.10.2020 19:30
    И Рамзеса в Реале , - он бы Пятому накидал опять !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:30
    -5
    Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 19:28
    Я ще раз питаюся ти матчі Динамо при Луческу бачив, чи враження про гравців "черпаєш" з високоінтелектуальних коментів Макса 777 та Тимофелюка???
    Скакун, иди скакать, футбол это не твоё.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:30
    -3
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:25
    Очень обидно что Кришти нет, у него были все шансы установить несколько новых рекорда в одном матче.
    И Рамзеса в Реале , - он бы Пятому накидал опять !
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 19:28
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:25
    Шапаренко это игрок в стиле Зозули в плане того что носится по полю много, но толку мало.
    Я ще раз питаюся ти матчі Динамо при Луческу бачив, чи враження про гравців "черпаєш" з високоінтелектуальних коментів Макса 777 та Тимофелюка???
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 19:27
    -5
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:25
    Шапаренко это игрок в стиле Зозули в плане того что носится по полю много, но толку мало.
    Это называется : везде и нигде
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:04
    +9
    Состав конечно более боевой чем с Кротоне
    Но это ничего не меняет. Удачи Динамо!
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 20.10.2020 19:02
    +9
    Давайте парни, удачи! Уверен сыграете достойно, да и за очки вполне можно зацепиться
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    realpidrid
      realpidrid, 20.10.2020 19:13
    +8
    Жаль Попова нет и Мыколенко не на фланге. Но Луческу, надеюсь, виднее.
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    Olma Sharp
      Olma Sharp, 20.10.2020 19:07
    +5
    Удачи, Украина!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 20.10.2020 19:17
    +4
    Да уж, опять Миколенко в центре. На фланге было бы гораздо лучше.
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:37
    +3
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:34
    Скакун, кастрюля на голове?
    Серун - в кастрюлю не влезет. Ты про унитаз слыхал ?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 19:23
    +3
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Ти взагалі матчі Динамо при Луческу бачив. Чи про Шапаренко так аби сернути?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:04
    +3
    Dynamo_Cyprus, 20.10.2020 19:04
    Где Дибала????
    на замене
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 19:19
    +2
    Forever_young_13, 20.10.2020 19:12
    Чито-бы набирать коэфффициены, нужно разогнать половину буратин из 100личного аквариума, которые топят Титаник
    Ти мав на увазі з того акваріуму, що в Маріуполі прописаний?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 20.10.2020 19:12
    +2
    Помилився тільки з Циганковим - гадав, що циган Родрігеша випустить.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:54
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:25
    Шапаренко это игрок в стиле Зозули в плане того что носится по полю много, но толку мало.
    Шо ты мелешь , это как Пятов игрок в стиле Роберто Карлоса
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.10.2020 19:52
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 19:34
    Скакун, кастрюля на голове?
    так она уже у тебя вместо головы
    Ссылка
    kino
      kino, 20.10.2020 19:46
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    пнх звідси чорт ..аний.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.10.2020 19:38
    +1
    Antibiotic, 20.10.2020 19:36
    Юве, удачи!
    Не у дачи , а мимо дачи !
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.10.2020 19:24
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Выйдут на второй тайм.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 20.10.2020 20:04
    0
    Семен Фонсеко, 20.10.2020 19:45
    ссылку дайте плиз
    https://myfootball.top/1093900-translyaciya-matcha-dinamo-kiev-yuventus.htm
    l
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 19:55
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Как можно не знать элементарных позиций , на которых играют игроки самого популярного в стране клуба ?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 19:52
    0
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 19:19
    Как можно ставить Супрягу когда есть Родригес и как можна ставить Шапаренко когда есть Вербич. Луческу сливает игру?
    Тебя не смущает что Вербич не играет на позиции Шапаренко, а Родригес - на позиции Супряги? Шапаренко вообще сейчас лидер и мозговой центр ДК.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 20.10.2020 19:50
    0
    Опять Караваев слева? OMG.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 20.10.2020 19:45
    0
    ссылку дайте плиз
    Ссылка
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