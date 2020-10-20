Забарный в основе Динамо на матч Лиги чемпионов против Ювентуса

Сегодня «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Ювентус». Начало матча – в 19:55 по Киеву. Стали известны составы команд на матч:
«Динамо»: Бущан – Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев – Буяльский, Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Супряга, Де Пена
Запас: Нещерет, Бойко, Попов, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригеш, Сирота, Дуэлунд
«Ювентус»: Щенсны – Кьеллини, Бонуччи, Данило – Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи, Кьеза – Кулусевски, Мората
Запас: Пинсольо, Буффон, Артур, Дибала, Демирал, Бернардески, Фработта, Портанова
Источник — УЕФА
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Но это ничего не меняет. Удачи Динамо!
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