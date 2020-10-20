Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер будет пытаться играть в свой футбол»

Экс-игрок «Шахтера» - о матче против «Реала»

  • 20.10.2020 17:56
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Сергей НАГОРНЯК: «Шахтер будет пытаться играть в свой футбол»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала» (21 октября):

– Немного насторожен, почти все футболисты «Шахтера» долгое время не тренировались, в каком они состоянии никто не понимает. Во вторых, «Реал» проиграл последнюю игру «Кадису» дома, это тоже будет для них мотивацией.

«Реал» сейчас в таком состоянии, что играет сам и дает играть другим командам. Это не тот «Реал», который был 2-3 года назад. К сожалению, и «Шахтер», хоть в последнем туре и победили «Львов», но все равно не впечатляет, как год назад.

Откровенно говоря, не знаю, чего ожидать от матча. Тяжело сказать, какой будет состав. Только тренера знают, кто в каком состоянии.

- Из-за отсутствия основных игроков, может ли появиться в команде молодой перспективный игрок, как это было с Забарным в «Динамо»?
– В «Шахтере», насколько мне известно, под составом есть несколько футболистов: Судаков, Гончарук. Судакова я хотел бы увидеть на таком уровне, но не думаю, что у «Шахтера» кто-то появится, как Забарный у «Динамо».

Забарному хоть и 18 лет, но его антропометрия, физические данные отвечают современному футболу. Судаков немного другой игрок – атакующего плана, он играет за счет своей футбольной головы. Мне хотелось бы его увидеть, это очень нестандартный игрок. Он может быть будущим «Шахтера».

- Сможет ли «Шахтер» играть в свой футбол с такими кадровыми потерями?
– Они будут пытаться, «Шахтер» не подстраивается ни под кого, но от обороны их может заставить играть «Реал». Они будут пытаться играть в свой футбол, но все зависит от того, как будет мадридский клуб диктовать свои условия.

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Источник — Трибуна

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