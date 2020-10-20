В среду, 21 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский «Интер» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Матч пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Интер» – «Боруссия М» покажет видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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