Тибо КУРТУА: «У Лунина большое будущее»

Вратарь «Реала» - о своем конкуренте за место в основе

  • 20.10.2020 16:24
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Тибо КУРТУА: «У Лунина большое будущее»
© ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (21 октября) поделился мнением по поводу своего конкурента за место в основе, украинца Андрея Лунина:

«Лунин – прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо.

Когда он получит шанс играть – он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе».

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Источник — ФК Реал Мадрид

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