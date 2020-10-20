Тибо КУРТУА: «У Лунина большое будущее»

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (21 октября) поделился мнением по поводу своего конкурента за место в основе, украинца Андрея Лунина:

«Лунин – прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо.

Когда он получит шанс играть – он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе».