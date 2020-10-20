Тибо КУРТУА: «У Лунина большое будущее»

Основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа накануне матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (21 октября) поделился мнением по поводу своего конкурента за место в основе, украинца Андрея Лунина:
«Лунин – прекрасный вратарь, у него большое будущее. На тренировках он показывает себя очень хорошо.
Когда он получит шанс играть – он будет делать это очень хорошо. На тренировках мы помогаем друг другу, чтобы быть всегда в тонусе».
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Источник — ФК Реал Мадрид
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