Зинедин ЗИДАН: «Встреча с Шахтером может исправить ситуацию»

Наставник «Реала» - о стартовом матче команды в Лиге чемпионов

  • 20.10.2020 15:24
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Зинедин ЗИДАН: «Встреча с Шахтером может исправить ситуацию»
© twitter.com/realmadrid

Завтра, 21 октября «Реал» в первом туре Лиги чемпионов дома примет «Шахтер». Главный тренер «Сливочных» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча:

«Мы играем дома, это Лига чемпионов. Мы подготовились к встрече. Важно хорошо начать еще один турнир. У нас теперь будет три соревнования – Ла Лига, Кубок Испании и ЛЧ. Так что мы хотим хорошо стартовать. 

Мы знаем, кто мы и чего хотим. Важно хорошо подготовиться. В ЛЧ много клубов претендуют на победу, мы тоже хотим этого каждый год. Это будет непросто, будут возникать сложности. Даже в случае победы ты проходишь через множество сложностей. У нас большие ожидания от этой ЛЧ. 

Мы хотим выигрывать и подготовлены для этого. Не всегда все работает, как ты хочешь. Завтра у нас матч, и я не знаю, как будут складываться дела в сезоне. Но я могу сказать, что мы будем сражаться, чтобы сделать все правильно и нами гордились. Иногда может быть сложно, как в матче с «Кадисом» (0:1). 

К тренировкам вернулся Азар. Его травма была серьезнее, чем предполагалось. Надеюсь, скоро мы его увидим и он будет с нами весь сезон. 

Критика делает нас только сильнее. Ее всегда много после таких матчей, как с «Кадисом». Мы можем лишь приступить к работе. Ответственность на мне. В матче с «Шахтером» мы постараемся изменить динамику, а критика будет всегда. 

Мы провели плохой матч, встреча с «Шахтером» может исправить ситуацию. Мы должны быть вместе и сражаться».

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Источник — ФК Реал Мадрид

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