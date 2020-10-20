Сергей ЛОГИНОВ: «Все это только начало»

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов, который провел 100-й матч за клуб, ответил на несколько вопросов после победы над «Десной» (2:0) в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сергей, насколько приятным для тебя стало это событие - сто матчей за клуб?

– Конечно, это очень приятный бонус. Мы настраивались на игру и в психологическом смысле эта победа очень важна для команды, с чем я и поздравляю всех наших болельщиков, которые поддерживают СК «Днепр-1», ну и вообще наш клуб.

– Ставишь планы провести теперь 200 или 300 матчей за клуб?

– Я ставлю планы помогать команде. Главное, что ко мне есть доверие у тренерского штаба, и у того, который был, и у того, который работает сейчас в команде. Я стараюсь делать все, что от меня зависит и помогать команде. Надеюсь, что эти 100 матчей станут только отправной точкой, и в дальнейшем будут и 200 игр, и 300.

– Пришел новый тренерский штаб и невооруженным глазом можно увидеть изменения в игре команды. Как этого удалось достичь?

– Сразу трудно сказать, что у нас изменилось. Мы только в процессе перестройки собственной игры и это чувствуется от тренировки к тренировке. Чувствуем, что добавляем, стараемся прислушаться к требованиям главного тренера и тренерского штаба, поэтому, считаю, что все это только начало.