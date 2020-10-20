Сергей ЛОГИНОВ: «Все это только начало»

Защитник «Днепра-1» – о первой победе с новым наставником

  • 20.10.2020 11:59
  • 411 просмотров
  • 0 комментариев
Сергей ЛОГИНОВ: «Все это только начало»
© СК Днепр-1. Сергей Логинов (слева)

Защитник «Днепра-1» Сергей Логинов, который провел 100-й матч за клуб, ответил на несколько вопросов после победы над «Десной» (2:0) в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сергей, насколько приятным для тебя стало это событие - сто матчей за клуб?
– Конечно, это очень приятный бонус. Мы настраивались на игру и в психологическом смысле эта победа очень важна для команды, с чем я и поздравляю всех наших болельщиков, которые поддерживают СК «Днепр-1», ну и вообще наш клуб.

– Ставишь планы провести теперь 200 или 300 матчей за клуб?
– Я ставлю планы помогать команде. Главное, что ко мне есть доверие у тренерского штаба, и у того, который был, и у того, который работает сейчас в команде. Я стараюсь делать все, что от меня зависит и помогать команде. Надеюсь, что эти 100 матчей станут только отправной точкой, и в дальнейшем будут и 200 игр, и 300.

– Пришел новый тренерский штаб и невооруженным глазом можно увидеть изменения в игре команды. Как этого удалось достичь?
– Сразу трудно сказать, что у нас изменилось. Мы только в процессе перестройки собственной игры и это чувствуется от тренировки к тренировке. Чувствуем, что добавляем, стараемся прислушаться к требованиям главного тренера и тренерского штаба, поэтому, считаю, что все это только начало.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — СК Днепр-1

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности