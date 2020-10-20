Президент Днепра-1: «Моя мечта о гимне ЛЧ на Днепр-Арене осуществится»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал победу над черниговской «Десной» (2:0) в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

«Я поблагодарил капитана, который выводил команду на поле, как защитника, борца, настоящего стержня команды за то, что эти четыре года были очень продуктивными, несмотря ни на какие проблемы. Без Логинова, пожалуй, команда не была бы такой, какая она есть. Это первое.

Во-вторых, помните после прошлого матча мы говорили о химии? И вот эта химия начала работать, с чем я и хочу поздравить всех болельщиков города Днепра. У нас сейчас есть серьезное движение в сторону побед. И пусть это только первая победа в текущем чемпионате, но она не будет единственной, и моя мечта о гимне Лиги чемпионов на «Днепр-Арене» осуществится как можно скорее», - сказал Береза.