Президент Днепра-1: «Моя мечта о гимне ЛЧ на Днепр-Арене осуществится»

Юрий Береза верит, что команда продолжит прогрессировать

  • 20.10.2020 11:37
  • 1307 просмотров
  • 4 комментария
Президент Днепра-1: «Моя мечта о гимне ЛЧ на Днепр-Арене осуществится»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал победу над черниговской «Десной» (2:0) в матче шестого тура украинской Премьер-лиги.

«Я поблагодарил капитана, который выводил команду на поле, как защитника, борца, настоящего стержня команды за то, что эти четыре года были очень продуктивными, несмотря ни на какие проблемы. Без Логинова, пожалуй, команда не была бы такой, какая она есть. Это первое.

Во-вторых, помните после прошлого матча мы говорили о химии? И вот эта химия начала работать, с чем я и хочу поздравить всех болельщиков города Днепра. У нас сейчас есть серьезное движение в сторону побед. И пусть это только первая победа в текущем чемпионате, но она не будет единственной, и моя мечта о гимне Лиги чемпионов на «Днепр-Арене» осуществится как можно скорее», - сказал Береза.

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Источник — СК Днепр-1

(4 голоса)

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Комментарии
    zahar12
    online
      zahar12, 20.10.2020 12:30
    0
    ниче так отгреб в торец))))
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 20.10.2020 12:22
    +3
    «Моя мечта о гимне ЛЧ на Днепр-Арене осуществится»
    Закусывать надо
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 12:08
    +1
    Хоч в ЛЄ,, для початку...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.10.2020 11:52
    +1
    Лучше подумайте о нормальном названии клуба и эмблеме. Стыд.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 20.10.2020 12:22
    +3
    «Моя мечта о гимне ЛЧ на Днепр-Арене осуществится»
    Закусывать надо
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.10.2020 12:08
    +1
    Хоч в ЛЄ,, для початку...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.10.2020 11:52
    +1
    Лучше подумайте о нормальном названии клуба и эмблеме. Стыд.
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 20.10.2020 12:30
    0
    ниче так отгреб в торец))))
    Ссылка
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