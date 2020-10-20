Наставник Брюгге: «Зенит может весь состав выставить из легионеров»

Филипп Клеман – о предстоящем матче с российским клубом

  • 20.10.2020 10:29
  • 570 просмотров
  • 0 комментариев
Наставник Брюгге: «Зенит может весь состав выставить из легионеров»
© ФК Брюгге. Филипп Клеман

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против российского «Зенита».

«Любому сложно терять основных игроков, но нам нужно просто жить с этим дальше. Да, такое сейчас время. Мы лишились троих центральных защитников (один из них травмирован), плюс не будет основного вратаря, так что придется импровизировать. По сравнению с «Зенитом» опыта у нас поменьше, но все-таки в прошлом году мы тоже играли в группе Лиги чемпионов. Постараемся воспользоваться этим опытом сейчас.

Стеклянного шара, чтобы заглянуть в будущее и понять, как именно сыграет «Зенит», у меня нет, но тактику соперника мы изучали, знаем сильные стороны оппонента. У «Зенита» много легионеров, они могут даже весь состав выставить из них. Видите, мы все, что нужно, о сопернике знаем», - сказал Клеман.

Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности