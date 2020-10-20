Наставник Брюгге: «Зенит может весь состав выставить из легионеров»

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против российского «Зенита».

«Любому сложно терять основных игроков, но нам нужно просто жить с этим дальше. Да, такое сейчас время. Мы лишились троих центральных защитников (один из них травмирован), плюс не будет основного вратаря, так что придется импровизировать. По сравнению с «Зенитом» опыта у нас поменьше, но все-таки в прошлом году мы тоже играли в группе Лиги чемпионов. Постараемся воспользоваться этим опытом сейчас.

Стеклянного шара, чтобы заглянуть в будущее и понять, как именно сыграет «Зенит», у меня нет, но тактику соперника мы изучали, знаем сильные стороны оппонента. У «Зенита» много легионеров, они могут даже весь состав выставить из них. Видите, мы все, что нужно, о сопернике знаем», - сказал Клеман.

Матч «Зенит» – «Брюгге» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.