Во вторник, 20-го октября, состоится матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором российский «Зенит» будет принимать бельгийский «Брюгге».

Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучить в 19:55 по киевскому времени.

Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».