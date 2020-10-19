Во вторник, 20-го октября, состоится матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором российский «Зенит» будет принимать бельгийский «Брюгге».
Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток прозвучить в 19:55 по киевскому времени.
Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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