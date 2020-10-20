Олег САЛЕНКО: «В матче Динамо – Ювентус поставлю на результативную ничью»

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданием от старта столичного клуба в групповом раунде Лиги чемпионов. Первым соперником команды Мирчи Луческу станет туринский «Ювентус».

«Даст ли «Динамо» бой? Почему нет? Итальянская команда имеет кадровые потери, поэтому этим вполне можно воспользоваться. Тем более что много игроков «Динамо» получило положительный заряд эмоций после матча сборной Украины с командой Испании в Лиге наций. Да, молодежи непросто играть по такому графику, но так у них есть шанс быстрее вырасти в классных исполнителей.

Я буду оптимистом и поставлю на результативную ничью — 1:1. Есть надежда на положительный результат. Сейчас в неплохой форме находится Бущан, наверняка и Забарный, раз этот защитник всегда в составе. 18-летний игрок хорошо держится в психологическом плане. Оборону итальянской команды вскрывать неимоверно сложно, но я верю, что динамовцы свой шанс найдут», - сказал Саленко.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.