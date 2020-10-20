Олег САЛЕНКО: «В матче Динамо – Ювентус поставлю на результативную ничью»

Специалист верит, что киевляне могут взять очки

  • 20.10.2020 09:50
  • 780 просмотров
  • 3 комментария
Олег САЛЕНКО: «В матче Динамо – Ювентус поставлю на результативную ничью»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший форвард киевского «Динамо» Олег Саленко поделился ожиданием от старта столичного клуба в групповом раунде Лиги чемпионов. Первым соперником команды Мирчи Луческу станет туринский «Ювентус».

«Даст ли «Динамо» бой? Почему нет? Итальянская команда имеет кадровые потери, поэтому этим вполне можно воспользоваться. Тем более что много игроков «Динамо» получило положительный заряд эмоций после матча сборной Украины с командой Испании в Лиге наций. Да, молодежи непросто играть по такому графику, но так у них есть шанс быстрее вырасти в классных исполнителей.   

Я буду оптимистом и поставлю на результативную ничью — 1:1. Есть надежда на положительный результат. Сейчас в неплохой форме находится Бущан, наверняка и Забарный, раз этот защитник всегда в составе. 18-летний игрок хорошо держится в психологическом плане. Оборону итальянской команды вскрывать неимоверно сложно, но я верю, что динамовцы свой шанс найдут», - сказал Саленко.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 20.10.2020 11:08
    0
    Сказал Саленко и упал под стол.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности