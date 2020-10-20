Владислав КУЛАЧ: «Главное – результат»

Нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (1:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень долго не тренировались, все-таки сдавали два теста за эту неделю. Много ребят заболело, но ничего. Я думаю, мы показали, что у нас есть команда. Мы ждем ребят. Думаю, к матчу с «Шахтером» мы подготовимся еще лучше и будет совсем другая игра.

Но главное – результат. Очень тяжело сегодня было, «Олимпик» – хорошая команда, но главное – результат, конечно», - сказал Кулач.

В следующем туре «Ворскла» 24 октября примет донецкий «Шахтер». Матч в Полтаве начнется в 17:00.