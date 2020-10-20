Владислав КУЛАЧ: «Главное – результат»

Форвард «Ворсклы» – о минимальной победе над «Олимпиком»

  • 20.10.2020 09:30
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Владислав КУЛАЧ: «Главное – результат»
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (1:0) в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень долго не тренировались, все-таки сдавали два теста за эту неделю. Много ребят заболело, но ничего. Я думаю, мы показали, что у нас есть команда. Мы ждем ребят. Думаю, к матчу с «Шахтером» мы подготовимся еще лучше и будет совсем другая игра.

Но главное – результат. Очень тяжело сегодня было, «Олимпик» – хорошая команда, но главное – результат, конечно», - сказал Кулач.

В следующем туре «Ворскла» 24 октября примет донецкий «Шахтер». Матч в Полтаве начнется в 17:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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