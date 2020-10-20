Томас ТУХЕЛЬ: «В Лиге чемпионов мы очень опасны»

Главный тренер французского ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне у нас была невероятно сильная команда. В этой кампании необходимо доказать, что мы по-прежнему способны играть на таком уровне. Я очень доволен Преснелем Кимпембе. Он здорово смотрится в больших матчах. Он нашел свою игру и играет на выдающемся уровне. В Лиге чемпионов мы очень опасны. На этом уровне создавать моменты и забивать чрезвычайно сложно», - сказал Тухель.

Матч ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00 по Киеву.