Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Матч с ПСЖ – самое серьезное испытание»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, «Лейпциг» в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Рады, что к нам вернется Рафаэл (с «Инстанбулом»). Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими. Ближайший матч станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время.

Разумеется, победа над ПСЖ в 2019 году уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира», - сказал Сульшер.

Матч ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00 по Киеву.