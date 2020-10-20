Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Матч с ПСЖ – самое серьезное испытание»

Наставник «Манчестер Юнайтед» считает парижан опасным соперником

  • 20.10.2020 08:55
  • 156 просмотров
  • 0 комментариев
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Матч с ПСЖ – самое серьезное испытание»
© Sports.kz. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

«Все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы получили в соперники участника финальной стадии, «Лейпциг» в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Рады, что к нам вернется Рафаэл (с «Инстанбулом»). Это фантастическая группа для нас. Команда впервые сыграет с лучшими. Ближайший матч станет для нас самым серьезным испытанием за последнее время.

Разумеется, победа над ПСЖ в 2019 году уже история. Это в прошлом. Тот матч не имеет ничего общего с этой игрой. У нас другая команда, у них другая команда, и это другая стадия турнира», - сказал Сульшер.

Матч ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности