Сергей РЕБРОВ: «Я горжусь нашей командой»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Я горжусь нашей командой. У нас нет звезд, но мы работаем усердно и вместе. Мы заслуживаем быть здесь. Мы представляем Венгрию, и мои ребята будут этому рады.

Ключ к успеху всегда один - кропотливая работа. Мы здесь, потому что игроки это заслужили. Они немного волнуются - важно начать хорошо. Этот матч будет отличаться от домашних поединков, и у многих наших игроков нет опыта. Но мы можем приспособиться. Надо показать свои сильные стороны», - сказал Ребров.

Матч «Барселона» – «Ференцварош» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 22:00 по Киеву.