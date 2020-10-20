ЗАХОВАЙЛО: «Луческу может выстроить сбалансированную игру с Ювентусом»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился своим прогнозом на поединок «Динамо» с «Ювентусом» в первом туре Лиги чемпионов.

«Разумеется, «Динамо» не будет доминировать на поле, скорее наоборот. Однако Луческу может выстроить сбалансированную игру. Это он доказал в первых матчах. Все зависит от того, как сыграет линия защиты. После победы сборной Украины над Испанией игроки в хорошем настроении. Бущан - натренированный.

Для того, чтобы взять очки против итальянцев, нужно приложить максимум дисциплины и самоотдачи. Только тогда можно рассчитывал на положительный результат. «Ювентус» будет доминировать, «Динамо» будет искать счастья в контратаках. Возможно, в конце встречи и киевляне смогут провести комбинационные и позиционные атаки. Такой сценарий прослеживается. Украинцам придется сражаться за каждое очко. Подарков в Лиге чемпионов не будет.

Сложно предсказать результат, лучший вариант для ставки - обе команды забьют», - сказал Заховайло.

Матч «Динамо» - «Ювентус» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» во вторник, 20-го октября, в 19:55 по киевскому времени.