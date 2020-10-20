Кавани не поможет Манчестер Юнайтед в матче с ПСЖ

Уругвайский нападающий пока не набрал форму

  • 20.10.2020 03:28
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Кавани не поможет Манчестер Юнайтед в матче с ПСЖ
© Eurosport

33-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не сыграет в матче с ПСЖ в рамках первого тура Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели, чтобы Кавани сыграл с ПСЖ, но он на протяжении длительного времени не выходил на поле. Мы считаем, что ему лучше продолжать тренироваться, чтобы набрать форму. Сейчас он недостаточно готов», - сказал Сульшер.

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в сентябре на правах свободного агента. До этого он долгое время играл в ПСЖ.

Матч ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября в Париже. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — RMC

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