Кавани не поможет Манчестер Юнайтед в матче с ПСЖ

33-летний форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не сыграет в матче с ПСЖ в рамках первого тура Лиги чемпионов.

«Мы бы хотели, чтобы Кавани сыграл с ПСЖ, но он на протяжении длительного времени не выходил на поле. Мы считаем, что ему лучше продолжать тренироваться, чтобы набрать форму. Сейчас он недостаточно готов», - сказал Сульшер.

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в сентябре на правах свободного агента. До этого он долгое время играл в ПСЖ.

Матч ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» состоится 20 октября в Париже. Начало в 22:00 по Киеву.