ПИРЛО: «Мы с Луческу будем пытаться ставить друг друга в трудное положение»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Динамо»

  • 19.10.2020 22:00
  • 2262 просмотра
  • 8 комментариев
ПИРЛО: «Мы с Луческу будем пытаться ставить друг друга в трудное положение»
© twitter.com/juventusfcen

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против «Динамо» (20 октября):

— Андреа, что нужно для того, чтобы добыть успешный результат в завтрашнем матче? Матч с командой Луческу — двойная мотивация для вас?
— Я своих привычек не меняю. Мы все будем делать по плану. Что касается Луческу, то, действительно, он — мой первый тренер. Мирча привел меня в команду, когда мне было 15 лет. У меня много воспоминаний, и я всегда буду ему благодарен. Завтра у нас будет возможность пообщаться.

— Каким образом вы планируете заменить Роналду в завтрашнем матче? Кто может сыграть вместо него?
— Да, все знают, что мы вынуждены обойтись без Роналду, у него коронавирус. Но у нас много футболистов, которые могут занять его место. Мы еще подумаем. Что касается линии нападения, то окончательное решение мы примем завтра.

— Андреа, вы выглядите очень уверенно. Не переживаете перед стартом в таком турнире, как Лига чемпионов?
— Я всегда стараюсь быть спокойным. Что касается напряжения, то его уже нет — я уже не играю. Пусть это передается футболистам. Лига чемпионов — очень важный турнир, и считается, что первый матч — самый важный. Очень важно его выиграть. Над этим мы и думаем, но спокойно.

— Кто может заменить Дибалу, если и он не сумеет принять участия в матче?
— У Дибалы были некоторые проблемы, у него был вирус, но не коронавирус, а другой. Пауло уже в нашем распоряжении. Он не в идеальной форме, и у него не было возможности тренироваться в последнее время. Рано или поздно он должен выйти на поле, решение о его участии мы примем тоже завтра. Пауло — фундаментальный игрок для нас.

— Вы можете выделить сильные и слабые стороны «Динамо»? Виден ли уже фирменный стиль Луческу?
— Я уже говорил о своем отношении к Луческу. Разумеется, что в завтрашней игре мы постараемся поставить друг друга в сложное положение. Посмотрим, что получится.

— Может ли нынешний «Ювентус» претендовать на победу в Лиге чемпионов?
— «Ювентус» — это та команда, которая может и должна выигрывать этот турнир. Наш клуб традиционно настроен на победу в любом турнире, и мы прикладываем все усилия для этого.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(12 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 22:56
    0
    — Вы можете выделить сильные и слабые стороны «Динамо»?
    — Мы помним их выступление в группе лиги Европы с откровенно слабыми командами, где они умудрились не выйти даже с группы (гомерический смех Пирло). Поскольку у нас задача выиграть эту лигу, то думаю что проблем с неудачниками лиги Европы (опять смех Пирло) быть не должно
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:34
    +1
    у них же вспомнить нечего за все годы...
    два более-менние известных спортсмэна в 70-80гг
    Виктор Срачёв да Виталий Срарухин...вот и всё..
    вот они и вякают от тоски и зависти..
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:28
    0
    а...я понял...я стараюсь не реагировать на даунецкие письмена...
    но иногда достаёт как то сильно...тут и так на душе противно, так они ешё подванивают
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 19.10.2020 22:26
    +3
    Завтра Динамо возьмёт три очка, тем самим подорвет пуканы е**ных бездельников(ультрас)!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:24
    0
    igorlyulkin, 19.10.2020 22:20
    посмотрим как подземные заведут своё барахло с Реалом...
    гаденькие вы какие то...
    Не Они, а он. Это один беженец днонецкий с десятка аккаунтов строчит
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:20
    0
    посмотрим как подземные заведут своё барахло с Реалом...
    гаденькие вы какие то...
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 22:12
    -8
    Ну что луческо ставить будет мы уже знаем,незаменимый автобуссс,ну завтра он не успеет и завестись
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 22:06
    -8
    Андреа, удачи легенда.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 19.10.2020 22:26
    +3
    Завтра Динамо возьмёт три очка, тем самим подорвет пуканы е**ных бездельников(ультрас)!!!
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:34
    +1
    у них же вспомнить нечего за все годы...
    два более-менние известных спортсмэна в 70-80гг
    Виктор Срачёв да Виталий Срарухин...вот и всё..
    вот они и вякают от тоски и зависти..
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 19.10.2020 22:56
    0
    — Вы можете выделить сильные и слабые стороны «Динамо»?
    — Мы помним их выступление в группе лиги Европы с откровенно слабыми командами, где они умудрились не выйти даже с группы (гомерический смех Пирло). Поскольку у нас задача выиграть эту лигу, то думаю что проблем с неудачниками лиги Европы (опять смех Пирло) быть не должно
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:28
    0
    а...я понял...я стараюсь не реагировать на даунецкие письмена...
    но иногда достаёт как то сильно...тут и так на душе противно, так они ешё подванивают
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 22:24
    0
    igorlyulkin, 19.10.2020 22:20
    посмотрим как подземные заведут своё барахло с Реалом...
    гаденькие вы какие то...
    Не Они, а он. Это один беженец днонецкий с десятка аккаунтов строчит
    Ссылка
    igorlyulkin
    online
      igorlyulkin, 19.10.2020 22:20
    0
    посмотрим как подземные заведут своё барахло с Реалом...
    гаденькие вы какие то...
    Ссылка
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