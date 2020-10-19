ПИРЛО: «Мы с Луческу будем пытаться ставить друг друга в трудное положение»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против «Динамо» (20 октября):
— Андреа, что нужно для того, чтобы добыть успешный результат в завтрашнем матче? Матч с командой Луческу — двойная мотивация для вас?
— Я своих привычек не меняю. Мы все будем делать по плану. Что касается Луческу, то, действительно, он — мой первый тренер. Мирча привел меня в команду, когда мне было 15 лет. У меня много воспоминаний, и я всегда буду ему благодарен. Завтра у нас будет возможность пообщаться.
— Каким образом вы планируете заменить Роналду в завтрашнем матче? Кто может сыграть вместо него?
— Да, все знают, что мы вынуждены обойтись без Роналду, у него коронавирус. Но у нас много футболистов, которые могут занять его место. Мы еще подумаем. Что касается линии нападения, то окончательное решение мы примем завтра.
— Андреа, вы выглядите очень уверенно. Не переживаете перед стартом в таком турнире, как Лига чемпионов?
— Я всегда стараюсь быть спокойным. Что касается напряжения, то его уже нет — я уже не играю. Пусть это передается футболистам. Лига чемпионов — очень важный турнир, и считается, что первый матч — самый важный. Очень важно его выиграть. Над этим мы и думаем, но спокойно.
— Кто может заменить Дибалу, если и он не сумеет принять участия в матче?
— У Дибалы были некоторые проблемы, у него был вирус, но не коронавирус, а другой. Пауло уже в нашем распоряжении. Он не в идеальной форме, и у него не было возможности тренироваться в последнее время. Рано или поздно он должен выйти на поле, решение о его участии мы примем тоже завтра. Пауло — фундаментальный игрок для нас.
— Вы можете выделить сильные и слабые стороны «Динамо»? Виден ли уже фирменный стиль Луческу?
— Я уже говорил о своем отношении к Луческу. Разумеется, что в завтрашней игре мы постараемся поставить друг друга в сложное положение. Посмотрим, что получится.
— Может ли нынешний «Ювентус» претендовать на победу в Лиге чемпионов?
— «Ювентус» — это та команда, которая может и должна выигрывать этот турнир. Наш клуб традиционно настроен на победу в любом турнире, и мы прикладываем все усилия для этого.
Источник — Динамо Киев от Шурика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
— Мы помним их выступление в группе лиги Европы с откровенно слабыми командами, где они умудрились не выйти даже с группы (гомерический смех Пирло). Поскольку у нас задача выиграть эту лигу, то думаю что проблем с неудачниками лиги Европы (опять смех Пирло) быть не должно
два более-менние известных спортсмэна в 70-80гг
Виктор Срачёв да Виталий Срарухин...вот и всё..
вот они и вякают от тоски и зависти..
но иногда достаёт как то сильно...тут и так на душе противно, так они ешё подванивают
гаденькие вы какие то...
гаденькие вы какие то...
два более-менние известных спортсмэна в 70-80гг
Виктор Срачёв да Виталий Срарухин...вот и всё..
вот они и вякают от тоски и зависти..
— Мы помним их выступление в группе лиги Европы с откровенно слабыми командами, где они умудрились не выйти даже с группы (гомерический смех Пирло). Поскольку у нас задача выиграть эту лигу, то думаю что проблем с неудачниками лиги Европы (опять смех Пирло) быть не должно
но иногда достаёт как то сильно...тут и так на душе противно, так они ешё подванивают
гаденькие вы какие то...
гаденькие вы какие то...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.