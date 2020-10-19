У Малиновского травма? Украинец тренировался отдельно от Аталанты

Сейчас «Аталанта» продолжает подготовку к матчу первого тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда», который пройдет в среду, 21 октября (начало – в 22:00 по Киеву).
Сегодня украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский тренировался отдельно от команды. Причины, по которым Малиновский тренировался отдельно, не сообщаются.
В субботу Малиновский вышел на замену на 28 минут в матче Серии А против «Наполи», в котором «Аталанта» проиграла со счетом 1:4.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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