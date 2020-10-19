У Малиновского травма? Украинец тренировался отдельно от Аталанты

Клуб из Бергамо готовится к матчу Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда»

  • 19.10.2020 20:16
  • 1266 просмотров
  • 4 комментария
У Малиновского травма? Украинец тренировался отдельно от Аталанты
© twitter.com/Atalanta_BC

Сейчас «Аталанта» продолжает подготовку к матчу первого тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда», который пройдет в среду, 21 октября (начало – в 22:00 по Киеву).

Сегодня украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский тренировался отдельно от команды. Причины, по которым Малиновский тренировался отдельно, не сообщаются.

В субботу Малиновский вышел на замену на 28 минут в матче Серии А против «Наполи», в котором «Аталанта» проиграла со счетом 1:4.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

(10 голосов)

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Комментарии
    miloslavakoto
    online
      miloslavakoto, 19.10.2020 20:37
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
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    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 20:21
    -2
    коронавірус?
    Ссылка
    Sport Ukraine
      Sport Ukraine, 19.10.2020 20:20
    0
    ''проблемы с брюшной полостью, связанной со старым шрамом''
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 19.10.2020 20:18
    -1
    Еще перед продажей такое бывает, но вроде слухов никаких не было.
    Ссылка
    miloslavakoto
    online
      miloslavakoto, 19.10.2020 20:37
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
    Sport Ukraine
      Sport Ukraine, 19.10.2020 20:20
    0
    ''проблемы с брюшной полостью, связанной со старым шрамом''
    Ссылка
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