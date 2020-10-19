Юрген КЛОПП: «Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена мужа из тюрьмы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тяжелую травму лидера команды Вирджила Ван Дейка, который порвал крестообразные связки колена:

«Эти ситуации всегда схожи. Игроки хотят побыть наедине с собой в такие моменты, справиться с первыми ощущениями самостоятельно. Я достаточно долго нахожусь в профессии, чтобы знать это.

Я тоже получал травмы, у меня, если не ошибаюсь, была точно такая же травма. Это не то время, когда тебе хочется поболтать.

Конечно, мы находимся на связи. Мы рядом, и он знает это. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет своего мужа из тюрьмы. Мы сделаем все, что возможно, чтобы облегчить этот момент для него».