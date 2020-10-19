Юрген КЛОПП: «Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена мужа из тюрьмы»

Наставник «Ливерпуля» - о травме лидера команды

  • 19.10.2020 20:03
  • 1188 просмотров
  • 4 комментария
Юрген КЛОПП: «Будем ждать Ван Дейка, как хорошая жена мужа из тюрьмы»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал тяжелую травму лидера команды Вирджила Ван Дейка, который порвал крестообразные связки колена:

«Эти ситуации всегда схожи. Игроки хотят побыть наедине с собой в такие моменты, справиться с первыми ощущениями самостоятельно. Я достаточно долго нахожусь в профессии, чтобы знать это.

Я тоже получал травмы, у меня, если не ошибаюсь, была точно такая же травма. Это не то время, когда тебе хочется поболтать.

Конечно, мы находимся на связи. Мы рядом, и он знает это. Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет своего мужа из тюрьмы. Мы сделаем все, что возможно, чтобы облегчить этот момент для него».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Ливерпуль

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 19.10.2020 21:25
    0
    Если 7-8 месяцев вне игры, то ван Дейк восстановится к концу мая-началу июня.
    Самому футболисту, да и Ливерпулю сейчас трудно.
    Но против сборной Украины на Евро он, скорее всего, не сыграет. Это плюс.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 21:24
    0
    этого дурачка Пикфорда, надо найти где в подворотне и выписать лещей.
    Это каким кривоногим идиотом надо быть, чтобы так скасить игрока в своей штрафной.
    Ссылка
    miloslavakoto
    online
      miloslavakoto, 19.10.2020 20:37
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 19.10.2020 20:09
    +3
    Пикфорд-убийца😱😤
    Судья-ваапще поц масти редкой!
    Ссылка
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 19.10.2020 20:09
    +3
    Пикфорд-убийца😱😤
    Судья-ваапще поц масти редкой!
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 19.10.2020 21:25
    0
    Если 7-8 месяцев вне игры, то ван Дейк восстановится к концу мая-началу июня.
    Самому футболисту, да и Ливерпулю сейчас трудно.
    Но против сборной Украины на Евро он, скорее всего, не сыграет. Это плюс.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 21:24
    0
    этого дурачка Пикфорда, надо найти где в подворотне и выписать лещей.
    Это каким кривоногим идиотом надо быть, чтобы так скасить игрока в своей штрафной.
    Ссылка
    miloslavakoto
    online
      miloslavakoto, 19.10.2020 20:37
    0
    CEKC Знакoмcтвa: Бeсплaтнo, Анoнимнo, бeз Шлюx и coдeржанoк, все фoтки рeальныe. Здeсь дают в пoпу и бepут в pот, мoжешь убeдитьcя cам ----- https://rb.gy/4gdgsw
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности