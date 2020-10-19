ДИКИЙ: «Если бы матчи Динамо и Шахтера можно было развести, мы бы развели»

Исполнительный директор УПЛ – о матчах двух грандов в одно время

  • 19.10.2020 19:17
  • 1633 просмотра
  • 4 комментария
ДИКИЙ: «Если бы матчи Динамо и Шахтера можно было развести, мы бы развели»
© ФК Черноморец. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ответил на критику по поводу того, что матчи с участием «Динамо» и «Шахтера» уже несколько туров подряд проходят в одно время:

- Почему матчи «Динамо» и «Шахтера» три тура подряд проходят в одно время?
– Если бы можно было их развести, мы бы развели их.

- Почему не удалось этого сделать?
– Все было сделано в интересах клубов.

- Как прокомментируете слова Александра Денисова, который обвинил УПЛ в недостаточном старании в вопросе разведения матчей по времени?
– Мы с Александром Денисовым имели разговор по этому вопросу. Он прекрасно понимает ситуацию, если честно, его слова меня немного удивили.

- Насколько возможны подобные накладки на протяжении чемпионата?
– Мы будем делать все, чтобы их минимизировать и стараться, чтобы их не было. От этого никто не выигрывает: ни лига, ни болельщики, ни транслятор. Эта ситуация никому не интересна.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 20:00
    0
    olexyn, 19.10.2020 19:54
    По сутті ти правий. Не правий лише в тому, що спецом для дебілів-кротів не розшифрував, як популярність Динамо заважає об'єму кротячої телеаудиторії.
    крото аналы десять лет кричат что они самые-самые-а на деле хфутболы расписались--динамо самая народная команда
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 19:54
    +2
    zelia73, 19.10.2020 19:48
    посмотрели рейтинг--а даунецкое недоразумение никто не смотрит--все смотрят динамо--вот и весь шухер
    По сутті ти правий. Не правий лише в тому, що спецом для дебілів-кротів не розшифрував, як популярність Динамо заважає об'єму кротячої телеаудиторії.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 19:52
    +1
    извиняюсь--кротов леон с котами смотрел
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 19:48
    +2
    посмотрели рейтинг--а даунецкое недоразумение никто не смотрит--все смотрят динамо--вот и весь шухер
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 19:54
    +2
    zelia73, 19.10.2020 19:48
    посмотрели рейтинг--а даунецкое недоразумение никто не смотрит--все смотрят динамо--вот и весь шухер
    По сутті ти правий. Не правий лише в тому, що спецом для дебілів-кротів не розшифрував, як популярність Динамо заважає об'єму кротячої телеаудиторії.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 19:48
    +2
    посмотрели рейтинг--а даунецкое недоразумение никто не смотрит--все смотрят динамо--вот и весь шухер
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 19:52
    +1
    извиняюсь--кротов леон с котами смотрел
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 19.10.2020 20:00
    0
    olexyn, 19.10.2020 19:54
    По сутті ти правий. Не правий лише в тому, що спецом для дебілів-кротів не розшифрував, як популярність Динамо заважає об'єму кротячої телеаудиторії.
    крото аналы десять лет кричат что они самые-самые-а на деле хфутболы расписались--динамо самая народная команда
    Ссылка
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