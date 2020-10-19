ДИКИЙ: «Если бы матчи Динамо и Шахтера можно было развести, мы бы развели»

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий ответил на критику по поводу того, что матчи с участием «Динамо» и «Шахтера» уже несколько туров подряд проходят в одно время:
- Почему матчи «Динамо» и «Шахтера» три тура подряд проходят в одно время?
– Если бы можно было их развести, мы бы развели их.
- Почему не удалось этого сделать?
– Все было сделано в интересах клубов.
- Как прокомментируете слова Александра Денисова, который обвинил УПЛ в недостаточном старании в вопросе разведения матчей по времени?
– Мы с Александром Денисовым имели разговор по этому вопросу. Он прекрасно понимает ситуацию, если честно, его слова меня немного удивили.
- Насколько возможны подобные накладки на протяжении чемпионата?
– Мы будем делать все, чтобы их минимизировать и стараться, чтобы их не было. От этого никто не выигрывает: ни лига, ни болельщики, ни транслятор. Эта ситуация никому не интересна.
Источник — Трибуна
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