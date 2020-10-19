ДЕНИСОВ: «Матчи Динамо и Шахтера в одно время – это колхозный подход»

Известный журналист раскритиковал руководство УПЛ

  • 19.10.2020 01:42
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  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «Матчи Динамо и Шахтера в одно время – это колхозный подход»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о проведении матчей донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в украинской Премьер-лиге в одно время.

«О чем важно сказать в контексте матчей 6 тура с участием Шахтера и Динамо, впрочем, не только о них, но и о двух львовских клубах. Оба матча были назначены дирекцией УПЛ в одно время. Регламентом это не запрещено. Но есть регламент, а есть еще здравый смысл. Исходя из здравого смысла, такого вы не встретите ни в одной европейской лиге, когда два матча с участием лидеров украинского футбола против двух команд из одного города идут одновременно. Это против болельщиков. С учетом популярности Шахтера и Динамо это против огромной футбольной аудитории. Это тоже самое если бы кинотеатр показал премьеры Бэтмена и Дэдпула одновременно в двух разных залах. Бегайте! В нашем случае - щелкайте! Это не вопрос скандала с телеканалами Футбол. 

У нас достаточно каналов, мы как телетрансляторы можем технически обеспечить сразу несколько трансляций, аудитория так или иначе будет с нами, мы не пострадаем. Но в данном случае вот этот колхозный подход, когда как в 90-х календарь меняют в угоду тех, кто играет в еврокубках, когда страх быть принципиальными в переговорах с большими клубами, с Шахтером с Динамо. Да у них свои интересы и это нормально, но я не слышал, чтобы УПЛ выложилась без остатка в желании развести матчи Шахтера и Динамо и двух львовских команд. Я слышал лишь об одном желании - чтобы все было тихо, чтобы угодить всем и сразу... кроме болельщиков. Матчи Шахтера и Динамо были одновременно в прошлом туре, сейчас и в следующем тоже планируют. В этих стремлениях угодить, забыт истинный смысл футбола, в него играют для зрителей или телезрителей. Если УПЛ понадобится наша помощь в разведении матчей, мы всегда готовы откликнуться», - заявил Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    movkli
      movkli, 19.10.2020 02:34
    0
    а показывать студию с Беликами по мотивам матчей ДК и ШД - 15 минут и включать на Ф1 миланское дерби при счете 0-2 на 17 минуте не "колхоз"?
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 19.10.2020 02:11
    0
    Я ничего не понял, ни кто виноват, ни что делать.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 19.10.2020 02:34
    0
    а показывать студию с Беликами по мотивам матчей ДК и ШД - 15 минут и включать на Ф1 миланское дерби при счете 0-2 на 17 минуте не "колхоз"?
    Ссылка
    pont0017
      pont0017, 19.10.2020 02:11
    0
    Я ничего не понял, ни кто виноват, ни что делать.
    Ссылка
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