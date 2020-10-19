Ассистент Шевченко ХАРО: «Шахтер - это команда, которая находится в упадке»

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Педро Харо, который ответственен за работу с вратарями, поделился своим мнением о нынешнем потенциале «Шахтера», которому послезавтра предстоит в Мадриде сыграть в первом туре группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».

«Шахтер» - это команда, которая находится в упадке, особенно в последние два-три года. У них больше нет того потенциала, который был раньше. Ринат Ахметов, президент клуба, по-прежнему обладает солидным капиталом, но правда в том, что зарплаты в клубе снизились, и правда, что уже нет возможности покупать новичков с той легкостью, как это было раньше. С учетом того, что происходит сейчас в Украине, в местной прессе не может даже появиться информации о том, что «Шахтер» потратил 30 миллионов евро на игрока», - сказал Харо.

Помимо этого специалист выразил предположение, что на матч с «Реалом» донецкая команда выйдет «опустошенной», ведь тренировочный процесс на минувшей неделе «не мог проходить в нормальном русле» из-за карантина, вызванного заражениями коронавирусом.

Напомним, накануне стало известно, что все тесты на коронавирус в «Шахтере» принесли отрицательные результаты.