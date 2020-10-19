Ассистент Шевченко ХАРО: «Шахтер - это команда, которая находится в упадке»

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Педро Харо, который ответственен за работу с вратарями, поделился своим мнением о нынешнем потенциале «Шахтера», которому послезавтра предстоит в Мадриде сыграть в первом туре группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».
«Шахтер» - это команда, которая находится в упадке, особенно в последние два-три года. У них больше нет того потенциала, который был раньше. Ринат Ахметов, президент клуба, по-прежнему обладает солидным капиталом, но правда в том, что зарплаты в клубе снизились, и правда, что уже нет возможности покупать новичков с той легкостью, как это было раньше. С учетом того, что происходит сейчас в Украине, в местной прессе не может даже появиться информации о том, что «Шахтер» потратил 30 миллионов евро на игрока», - сказал Харо.
Помимо этого специалист выразил предположение, что на матч с «Реалом» донецкая команда выйдет «опустошенной», ведь тренировочный процесс на минувшей неделе «не мог проходить в нормальном русле» из-за карантина, вызванного заражениями коронавирусом.
Напомним, накануне стало известно, что все тесты на коронавирус в «Шахтере» принесли отрицательные результаты.
Источник — Mundo Deportivo
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В Реале еще хуже ситуация: им зарплату руководство предложило снизить. А они же точно так же тренируются и играют еще чаще. Вот и все.
Но плюс Шахтера в том,что ЛЧ для них главный турнир, а у Реале не факт.
Где появился такой же опорник как Степаненко
Где появился вратарь?
Где появился такой же мотор как Тайсон?
Это самый дорогой. После не было. Ярик за 10 ушел.
После этого что то пошло не так
И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
Цыган лузер неудачник, которого вовремя не выгнали. В этом самая большая беда Шахты
И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
Вопрос почему?
Слова Харо это истина.
Только тяжело это принять.
Хотя для меня вопрос другой почему самый богатый чел Украины как то вяло любит свой клуб?
Где появился такой же опорник как Степаненко
Где появился вратарь?
Где появился такой же мотор как Тайсон?
И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
Вопрос почему?
или ты снова сольешься от вопросов по теме футбола ?
При цыгане сколько раз играли в полуфинале, напомни? То-то же. Имея куда более сильный состав.
Рух. тоже не жалуется
Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
Вопрос почему?
Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
Вопрос почему?
ты себе мужика на других сайтах ищи
а тут, про футбол надо - ты согласен с Харо или нет?
При цыгане сколько раз играли в полуфинале, напомни? То-то же. Имея куда более сильный состав.
В Реале еще хуже ситуация: им зарплату руководство предложило снизить. А они же точно так же тренируются и играют еще чаще. Вот и все.
Но плюс Шахтера в том,что ЛЧ для них главный турнир, а у Реале не факт.
Где появился такой же опорник как Степаненко
Где появился вратарь?
Где появился такой же мотор как Тайсон?
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