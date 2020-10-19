Ассистент Шевченко ХАРО: «Шахтер - это команда, которая находится в упадке»

Тренер сборной Украины пообщался с испанскими журналистами накануне матча «Реал» - «Шахтер»

  • 19.10.2020 18:48
  • 5836 просмотров
  • 56 комментариев
Ассистент Шевченко ХАРО: «Шахтер - это команда, которая находится в упадке»
© Twitter. Педро Харо

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Педро Харо, который ответственен за работу с вратарями, поделился своим мнением о нынешнем потенциале «Шахтера», которому послезавтра предстоит в Мадриде сыграть в первом туре группового раунда Лиги чемпионов против «Реала».

«Шахтер» - это команда, которая находится в упадке, особенно в последние два-три года. У них больше нет того потенциала, который был раньше. Ринат Ахметов, президент клуба, по-прежнему обладает солидным капиталом, но правда в том, что зарплаты в клубе снизились, и правда, что уже нет возможности покупать новичков с той легкостью, как это было раньше. С учетом того, что происходит сейчас в Украине, в местной прессе не может даже появиться информации о том, что «Шахтер» потратил 30 миллионов евро на игрока», - сказал Харо.

Помимо этого специалист выразил предположение, что на матч с «Реалом» донецкая команда выйдет «опустошенной», ведь тренировочный процесс на минувшей неделе «не мог проходить в нормальном русле» из-за карантина, вызванного заражениями коронавирусом.

Напомним, накануне стало известно, что все тесты на коронавирус в «Шахтере» принесли отрицательные результаты.

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Источник — Mundo Deportivo

(36 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 20:03
    0
    elcomendante, 19.10.2020 20:01
    Степаненко еще может поиграть пару лет. Зачем его менять? Брать на перспективу хорошего опорника и на банке его греть. В принципе Маркол Антонио, может на позиции Стёпы сыграть. Майкон. Они более атакующие, но могут и выполнять функцию Степы! Майкон был долго травмирован. Мотор, как Тайсон - может и Соломон. У Шахты мне кажется, что каждый полузацитник может без проблем меняться флангами. Да. Игроки молодые. Но их потихоньку обкатывают. Марлос - Тете. Додо- самую большую потерю Шахты возместил. Это Дарио Срна. Исмаили - тут без вопросов еще долго будет играть. Матвиенко. Иоже потихоньку втягивается в роль центрального зацитника. Подтягивается Бондарь. Кривцов... Ну он мне никогда не нравился, и это единственная проблема в Шахте. Пятова разве что нужно менять скоро. Вот и все! Все хорошо в Шахте. Не волнуйся так!
    Я не волнуюсь на 19.10.20 костяк тот же что и 5 лет назад это факт
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 19.10.2020 20:02
    0
    шахтёр в упадке, но насасывает всё-равно куевская дрисня
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.10.2020 20:02
    0
    Я думаю, что в психологическом плане они в одинаковом состоянии. И там и там есть явные проблемы . В Шахтера половина людей без мотивации , которые смотрят или в Бразилию или на Запад иди на Восток.
    В Реале еще хуже ситуация: им зарплату руководство предложило снизить. А они же точно так же тренируются и играют еще чаще. Вот и все.
    Но плюс Шахтера в том,что ЛЧ для них главный турнир, а у Реале не факт.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 20:02
    -1
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 19:59
    Классный упадок и постоянно чемпионы,динамо то лет 20 получается в упадке уже
    4 года подряд чемпионы, дважды полуфиналисты еврокубка)) Но упадок. А тут обыграли Гент и подъем))) Л - логика
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 20:02
    0
    KARABAS55, 19.10.2020 19:59
    Зачем менять если команда каждый год первая???
    И влетать 0:5 в Ле?
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 19.10.2020 20:01
    0
    Trasher311987, 19.10.2020 19:52
    5 лет, где постепенно?
    Где появился такой же опорник как Степаненко
    Где появился вратарь?
    Где появился такой же мотор как Тайсон?
    Степаненко еще может поиграть пару лет. Зачем его менять? Брать на перспективу хорошего опорника и на банке его греть. В принципе Маркол Антонио, может на позиции Стёпы сыграть. Майкон. Они более атакующие, но могут и выполнять функцию Степы! Майкон был долго травмирован. Мотор, как Тайсон - может и Соломон. У Шахты мне кажется, что каждый полузацитник может без проблем меняться флангами. Да. Игроки молодые. Но их потихоньку обкатывают. Марлос - Тете. Додо- самую большую потерю Шахты возместил. Это Дарио Срна. Исмаили - тут без вопросов еще долго будет играть. Матвиенко. Иоже потихоньку втягивается в роль центрального зацитника. Подтягивается Бондарь. Кривцов... Ну он мне никогда не нравился, и это единственная проблема в Шахте. Пятова разве что нужно менять скоро. Вот и все! Все хорошо в Шахте. Не волнуйся так!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 20:01
    0
    JekFunny, 19.10.2020 19:58
    потому что провтыкали смену поколений
    Да но тут другой вопрос последний трансфер за бугор Фред.
    Это самый дорогой. После не было. Ярик за 10 ушел.
    После этого что то пошло не так
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 20:01
    0
    Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:55
    При Луческу, команда, стабильно, боролась за выход в плей-офф ЛЧ, при чем, не зависимо от соперников. И не так часто, вылетала соперниками, выше среднего уровня, в 3-4 мяча. Теперь радуемся, что Шахтер занял 3е место и будет играть в ЛЕ.
    И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
    А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
    Ты фантазер. При Луческу имея космический состав команда играла отвратно. Именно при цыгане были позорные влеты и Сити и Баварии, о которых глоры ДК вспоминают до сих пор.
    Цыган лузер неудачник, которого вовремя не выгнали. В этом самая большая беда Шахты
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 19.10.2020 19:59
    0
    дідусю не тренди. шахта вже виготовила пам'ятник цигану
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 19:59
    -2
    Классный упадок и постоянно чемпионы,динамо то лет 20 получается в упадке уже
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 19:59
    0
    Trasher311987, 19.10.2020 19:37
    Если серьезно скажите фаны Шахтера почему с 2016 года костяк команды один и тот же?
    Зачем менять если команда каждый год первая???
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 19.10.2020 19:58
    -3
    Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:55
    При Луческу, команда, стабильно, боролась за выход в плей-офф ЛЧ, при чем, не зависимо от соперников. И не так часто, вылетала соперниками, выше среднего уровня, в 3-4 мяча. Теперь радуемся, что Шахтер занял 3е место и будет играть в ЛЕ.
    И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
    А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
    В тебе пам*ять коротка0при Луческу і 3-тє місце в групі ЛЧ займали і 4-те,тому не варто створювати з Луча постамент.Часи були різні і результати теж були різні.Кубок УЕФА взяли завдяки тому що взяли 3-є місце в групі!!!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:58
    0
    ВВВ, 19.10.2020 19:55
    А Трубін хто у нас? А такі гравці як Майкон чи Маркос Антоніо то не заміна Степаненку? А Хіба Соломона взяли не на заміну Тайсону? Я вже не згадую про Тете і Додо.
    нет не замена , от слова совсем, хочешь статку посмотрим их и Тараса ? а ВАдо?
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    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:58
    +1
    Trasher311987, 19.10.2020 19:54
    Для танкистов.
    Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
    Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
    Вопрос почему?
    потому что провтыкали смену поколений
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 19:57
    0
    ВВВ, 19.10.2020 19:55
    А Трубін хто у нас? А такі гравці як Майкон чи Маркос Антоніо то не заміна Степаненку? А Хіба Соломона взяли не на заміну Тайсону? Я вже не згадую про Тете і Додо.
    Ясно ответа нет.
    Слова Харо это истина.
    Только тяжело это принять.
    Хотя для меня вопрос другой почему самый богатый чел Украины как то вяло любит свой клуб?
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 19.10.2020 19:55
    -1
    Trasher311987, 19.10.2020 19:52
    5 лет, где постепенно?
    Где появился такой же опорник как Степаненко
    Где появился вратарь?
    Где появился такой же мотор как Тайсон?
    А Трубін хто у нас? А такі гравці як Майкон чи Маркос Антоніо то не заміна Степаненку? А Хіба Соломона взяли не на заміну Тайсону? Я вже не згадую про Тете і Додо.
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:55
    0
    При Луческу, команда, стабильно, боролась за выход в плей-офф ЛЧ, при чем, не зависимо от соперников. И не так часто, вылетала соперниками, выше среднего уровня, в 3-4 мяча. Теперь радуемся, что Шахтер занял 3е место и будет играть в ЛЕ.
    И возникают, вполне обоснованные сомнения, что Шахтер смог бы выйти в ЛЧ, через квалификацию.
    А фанатам ШМ достаточно влета в полуфинале второсортного европейского турнира
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 19:54
    0
    По финансам у команды выхлоп позавидуют середняки европейских чемп. Каждый год играют в групповой стадии Л. Ч. ДЯДЯ не в своём уме, нужно Шеве подумать о новом помощнике, у этого маразм пробивается!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 19:54
    +1
    ВВВ, 19.10.2020 19:51
    Якщо ти маєш на увазі Тайсона і Марлоса,тоді склад команди не змінився!Але я тобі назву декілька призвищ основи яких в Шахтарі вже немає-Рак і Кучер,Срна,Адріано,Бернард,Фред,Ферейра і пішли вони з команди або з Луческу або пізніше.То як тобі такий кістяк команди?
    Для танкистов.
    Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
    Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
    Вопрос почему?
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 19.10.2020 19:52
    -1
    Піз...дун! Так я про те саме-йди торгуй своею сракою десь інакше!Ще раз-можеш довести що переписуєшся з вадо? Вадоман херов,нетрадиційної орієнтації!
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:04
    +5
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 19:00
    Скакать пшло тело.
    Иди воды попей, и успокойся. Истеричка.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:13
    +4
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 18:56
    Если Шахтёр в упадке, тогда кипрское даунама вообще дворовая команда, хотя так и есть.
    А шахтер сейчас на подъеме тимофеюк ?
    или ты снова сольешься от вопросов по теме футбола ?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 19.10.2020 19:34
    +3
    Бред какой-то, этот турист вообще не владеет ситуацией. И откуда он знает про зарплаты - в ведомости заглядывал? Вряд ли кто-то из футболистов стал бы рассказывать про такое.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:13
    +3
    mayakovskiy1, 19.10.2020 19:09
    Какого Луческу? Это того вонючего цыгана который просрал 2 чемпионата? А Шахта в "упадке" без него выиграла 4 следующих в калитку. И два раза играла в полуфинале ЛЕ за 4 года.
    При цыгане сколько раз играли в полуфинале, напомни? То-то же. Имея куда более сильный состав.
    то-то же , вместо победы в УЕФА , изнасилование в полуфинале, но кроты довольны
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:09
    +3
    ВВВ, 19.10.2020 19:08
    Чаєчки,чого позліталися? Забули правило бумеранга?А воно вернеться,дайте час!
    окей, Вадо, даем тебе время опохмелиться и написать что то внятное и по теме
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:05
    +3
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 19:00
    Скакать пшло тело.
    А чего так аккаунтов мало? только 5.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 19:40
    +2
    Trasher311987, 19.10.2020 19:37
    Если серьезно скажите фаны Шахтера почему с 2016 года костяк команды один и тот же?
    Один и тот же? Ты серьезно?)) То есть Додо, Тете, Соломона ты не заметил? Не заметил Маркоса Антонио в основе на решающих играх ЛЕ
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:16
    +2
    Кто такой этот Харо , вон фаны шахтера всем довольны, а это главное
    Рух. тоже не жалуется
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 19:04
    +2
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 19:00
    Скакать пшло тело.
    Вата недобитая, больше минусов сам себе ставь
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 19:58
    +1
    Trasher311987, 19.10.2020 19:54
    Для танкистов.
    Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
    Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
    Вопрос почему?
    потому что провтыкали смену поколений
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 19:54
    +1
    ВВВ, 19.10.2020 19:51
    Якщо ти маєш на увазі Тайсона і Марлоса,тоді склад команди не змінився!Але я тобі назву декілька призвищ основи яких в Шахтарі вже немає-Рак і Кучер,Срна,Адріано,Бернард,Фред,Ферейра і пішли вони з команди або з Луческу або пізніше.То як тобі такий кістяк команди?
    Для танкистов.
    Костяк Пятов Кривцов Степаненко Тайсон Марлос не поменялся.
    Введите в Ютуб любой обзор лч с 2016 по 2020 год, увидите один и тот же состав.
    Вопрос почему?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 19:47
    +1
    На счёт зарплат то это ересь невменяемого. В Шахтере зарплаты на приличном уровне. По другому в Украину не заманить, и так никто не хочет к нам ехать, а если ещё зарплаты будут херовые. Да и вообще, команда в этом году играла в полуфинале Л. Е. Если это упадок, то что тогда говорить за другие команды.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 19.10.2020 19:38
    +1
    JekFunny, 19.10.2020 19:31
    ВаДО, причем тут набор слов этот к футболу?
    ты себе мужика на других сайтах ищи
    а тут, про футбол надо - ты согласен с Харо или нет?
    Аутсайдера бомбят уже кризис позади
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 19.10.2020 19:11
    +1
    mayakovskiy1, 19.10.2020 19:09
    Какого Луческу? Это того вонючего цыгана который просрал 2 чемпионата? А Шахта в "упадке" без него выиграла 4 следующих в калитку. И два раза играла в полуфинале ЛЕ за 4 года.
    При цыгане сколько раз играли в полуфинале, напомни? То-то же. Имея куда более сильный состав.
    Ну я же говорю, особо упоротые ничего не видят
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 18:56
    +1
    Если Шахтёр в упадке, тогда кипрское даунама вообще дворовая команда, хотя так и есть.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 20:03
    0
    elcomendante, 19.10.2020 20:01
    Степаненко еще может поиграть пару лет. Зачем его менять? Брать на перспективу хорошего опорника и на банке его греть. В принципе Маркол Антонио, может на позиции Стёпы сыграть. Майкон. Они более атакующие, но могут и выполнять функцию Степы! Майкон был долго травмирован. Мотор, как Тайсон - может и Соломон. У Шахты мне кажется, что каждый полузацитник может без проблем меняться флангами. Да. Игроки молодые. Но их потихоньку обкатывают. Марлос - Тете. Додо- самую большую потерю Шахты возместил. Это Дарио Срна. Исмаили - тут без вопросов еще долго будет играть. Матвиенко. Иоже потихоньку втягивается в роль центрального зацитника. Подтягивается Бондарь. Кривцов... Ну он мне никогда не нравился, и это единственная проблема в Шахте. Пятова разве что нужно менять скоро. Вот и все! Все хорошо в Шахте. Не волнуйся так!
    Я не волнуюсь на 19.10.20 костяк тот же что и 5 лет назад это факт
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 19.10.2020 20:02
    0
    шахтёр в упадке, но насасывает всё-равно куевская дрисня
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 19.10.2020 20:02
    0
    Я думаю, что в психологическом плане они в одинаковом состоянии. И там и там есть явные проблемы . В Шахтера половина людей без мотивации , которые смотрят или в Бразилию или на Запад иди на Восток.
    В Реале еще хуже ситуация: им зарплату руководство предложило снизить. А они же точно так же тренируются и играют еще чаще. Вот и все.
    Но плюс Шахтера в том,что ЛЧ для них главный турнир, а у Реале не факт.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 20:02
    0
    KARABAS55, 19.10.2020 19:59
    Зачем менять если команда каждый год первая???
    И влетать 0:5 в Ле?
    Ссылка
    elcomendante
      elcomendante, 19.10.2020 20:01
    0
    Trasher311987, 19.10.2020 19:52
    5 лет, где постепенно?
    Где появился такой же опорник как Степаненко
    Где появился вратарь?
    Где появился такой же мотор как Тайсон?
    Степаненко еще может поиграть пару лет. Зачем его менять? Брать на перспективу хорошего опорника и на банке его греть. В принципе Маркол Антонио, может на позиции Стёпы сыграть. Майкон. Они более атакующие, но могут и выполнять функцию Степы! Майкон был долго травмирован. Мотор, как Тайсон - может и Соломон. У Шахты мне кажется, что каждый полузацитник может без проблем меняться флангами. Да. Игроки молодые. Но их потихоньку обкатывают. Марлос - Тете. Додо- самую большую потерю Шахты возместил. Это Дарио Срна. Исмаили - тут без вопросов еще долго будет играть. Матвиенко. Иоже потихоньку втягивается в роль центрального зацитника. Подтягивается Бондарь. Кривцов... Ну он мне никогда не нравился, и это единственная проблема в Шахте. Пятова разве что нужно менять скоро. Вот и все! Все хорошо в Шахте. Не волнуйся так!
    Ссылка
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