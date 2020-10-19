Шахтер готовится к битве с Реалом

Все футболисты «горняков» сдали отрицательные тесты на коронавирус

  • 19.10.2020 17:38
  • 769 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер готовится к битве с Реалом
© ФК Шахтер Донецк

До стартового матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» чуть более двух суток. 19-го октября «Шахтер» провел тренировку в Святошино.

В воскресенье игроки и персонал сдавали тесты на COVID-19. Поздним вечером стали известны результаты: все – отрицательные (в том числе у 9 футболистов, у которых коронавирус был выявлен 8 октября).

«Горняки» постепенно возвращаются к полноценной работе. Понедельник у сдававших тесты начался с медосмотра. По его итогам завтра будет принято решение о том, кто уже может тренироваться в полную силу, а кому предстоит втягиваться в процесс более плавно.

Перед началом тренировки Луиш Каштру провел с игроками получасовое теоретическое занятие. Через три дня на четвертый после поединка чемпионата Украины со «Львовом» состоится матч с «Реалом» в Мадриде, и сейчас все мысли тренерского штаба и футболистов строго о новом еврокубковом старте.

Сессия на поле продолжалась чуть более часа и была всецело направлена на тактику. С командой работают Вячеслав Чурко, Марк Мампасси, Денис Шостак и Даниил Гончарук. Последние трое – в заявке «Шахтера» на Лигу чемпионов по списку Б, равно как и Георгий Судаков, который также уже вернулся в строй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смотрите, кто вернулся! 👀 Все внимание на Лигу чемпионов! Матч #РеалШахтер – в среду! ⠀ Дивіться, хто повернувся! 👀 Уся увага на @championsleague! Матч #РеалШахтар – у середу! ⠀ #RealMadridShakhtar #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #ЛигаЧемпионов #ЛЧ #UCL

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 18:23
    0
    Реал узнает, что такое еб@ть днонецк еб@ть
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 19.10.2020 18:20
    +1
    Готовиться конечно можно, но Реал выиграет. Слишком большая разница в классе, да и ШД -- сильно возрастная "команда", не потянут, не снимаю вопрос судейства: Реал -- команда блатная, как у нас ШД.
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    Игорь Игнатьев
      Игорь Игнатьев, 19.10.2020 18:06
    -1
    👍👍👍👍👍👍👍👍
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    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:03
    +1
    Все здоровы самое главное !!!!А там игра покажет !!Только Шахтёр только победа
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    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:58
    +1
    Шахтёр верим в тебя,только ты можешь очки зарабатыват в коэффициенты ,на дырявых надежды нет!!Только Шахтёр только победа!!!
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    nicksaf
      nicksaf, 19.10.2020 18:20
    +1
    Готовиться конечно можно, но Реал выиграет. Слишком большая разница в классе, да и ШД -- сильно возрастная "команда", не потянут, не снимаю вопрос судейства: Реал -- команда блатная, как у нас ШД.
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 18:03
    +1
    Все здоровы самое главное !!!!А там игра покажет !!Только Шахтёр только победа
    Ссылка
    +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?
    online
      +23 ШАХТЁР!Где днодинамо где?, 19.10.2020 17:58
    +1
    Шахтёр верим в тебя,только ты можешь очки зарабатыват в коэффициенты ,на дырявых надежды нет!!Только Шахтёр только победа!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 19.10.2020 18:23
    0
    Реал узнает, что такое еб@ть днонецк еб@ть
    Ссылка
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