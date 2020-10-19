Шахтер готовится к битве с Реалом

До стартового матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» чуть более двух суток. 19-го октября «Шахтер» провел тренировку в Святошино.

В воскресенье игроки и персонал сдавали тесты на COVID-19. Поздним вечером стали известны результаты: все – отрицательные (в том числе у 9 футболистов, у которых коронавирус был выявлен 8 октября).

«Горняки» постепенно возвращаются к полноценной работе. Понедельник у сдававших тесты начался с медосмотра. По его итогам завтра будет принято решение о том, кто уже может тренироваться в полную силу, а кому предстоит втягиваться в процесс более плавно.

Перед началом тренировки Луиш Каштру провел с игроками получасовое теоретическое занятие. Через три дня на четвертый после поединка чемпионата Украины со «Львовом» состоится матч с «Реалом» в Мадриде, и сейчас все мысли тренерского штаба и футболистов строго о новом еврокубковом старте.

Сессия на поле продолжалась чуть более часа и была всецело направлена на тактику. С командой работают Вячеслав Чурко, Марк Мампасси, Денис Шостак и Даниил Гончарук. Последние трое – в заявке «Шахтера» на Лигу чемпионов по списку Б, равно как и Георгий Судаков, который также уже вернулся в строй.