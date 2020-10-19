ШЕВЧУК: «Важно, чтобы молодые игроки Шахтера взяли на себя ответственность»

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким «Шахтером» и мадридским «Реалом».

«Очень много будет зависеть от молодых игроков, которые в последнее время влились в состав. Основные игроки вылетели из-за коронавируса, будет важно посмотреть, как они себя проявят. Это о Трубине, Бондаре, Корниенко. Важно, чтобы они взяли на себя ответственность. Марлос сегодня сказал, что всей командой они должны быть мужиками. Только в таком случае можно добиться положительного результата», - сказал Шевчук.

Напомним, матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится в среду, 21 октября. Начало в 19:55 по Киеву.

Ранее стало известно, сыграет ли Коваленко против «Реала» в Лиге чемпионов.