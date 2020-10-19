Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это пижонство и глупость»

Специалист подвел итоги победы «Александрии» над «Ингульцом» (4:3)

  • 19.10.2020 16:18
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это пижонство и глупость»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Александрии» над «Ингульцом» в 6-м туре УПЛ.

«Ингулец» — молодцы, что продолжили играть. А «умников» у них было два: Павлов и вратарь. У Александрии — Грицук. С чего все началось? Началось с Лучкевича. Потом Грицук привез ненужный пенальти. 4:1 — Лучкевич начинает бодаться. Я думаю, Шаран разберется с футболистами. Я бы только один раз предупредил. Если такое происходит повторно — нужно отдавать в аренду или пусть кроссы бегают. 4:0 ведет команда и начинают что-то выдумывать! Это же пижонство и глупость», — отметил Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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