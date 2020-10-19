Виктор ЛЕОНЕНКО: «Это пижонство и глупость»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Александрии» над «Ингульцом» в 6-м туре УПЛ.

«Ингулец» — молодцы, что продолжили играть. А «умников» у них было два: Павлов и вратарь. У Александрии — Грицук. С чего все началось? Началось с Лучкевича. Потом Грицук привез ненужный пенальти. 4:1 — Лучкевич начинает бодаться. Я думаю, Шаран разберется с футболистами. Я бы только один раз предупредил. Если такое происходит повторно — нужно отдавать в аренду или пусть кроссы бегают. 4:0 ведет команда и начинают что-то выдумывать! Это же пижонство и глупость», — отметил Леоненко.