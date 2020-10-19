БОНДАРЕНКО: «Результат соответствует тому, как проходила игра с Минаем»

Автор победного гола в ворота «Миная» (1:0) Артем Бондаренко прокомментировал результат матча 6-го тура украинской Премьер-лиги.
— Прежде всего, мы вышли с очень хорошим настроем на этот матч. Думаю, игра была под нашим контролем, и в конце мы смогли дожать соперника. На мой взгляд, результат соответствует тому, как проходила игра.
— Ты пенальти выполнил не очень уверенно и у вратаря были шансы отразить этот удар. Это связано с волнением?
— Главное, что мяч пересек линию.
— «Мариуполь» очень активно начал матч. Было желание забить быстрый гол?
— Всегда хочется забить быстрый гол. Потому что после забитого мяча всегда легче играется, появляется уверенность, вера в свои силы. К сожалению, не всегда получается его забить.
— Что можешь сказать о «Минае»? Удивил чем-то соперник?
— Как я могу оценивать соперника? Это хорошая боевая команда с характером.
Источник — ФК Мариуполь
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