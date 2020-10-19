Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть специалист по Олимпику»

Футболист полтавской команды подвел итоги победы над донецким клубом (1:0)

  • 19.10.2020 15:40
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «В Ворскле есть специалист по Олимпику»
© YouTube. Владимир Чеснаков

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал, что помогло полтавчанам обыграть «Олимпик» (1:0).

«Последнее время мы тренировалось под руководством Сергея Долганского, который в «Ворскле» отвечает за подготовку вратарей. Поскольку он регулярно получал указания от главного тренера Юрия Максимова, находившегося на самоизоляции, занятия проходили в привычном режиме. Хотя Долганскому где-то можно было и посочувствовать, ведь в поединке с «Олимпиком» он не мог рассчитывать сразу на группу ведущих исполнителей. Кстати, я не исключаю, что наши кадровые неурядицы вполне могли расслабить донецких футболистов, но это уже их проблемы. А «Ворскла» еще раз доказала, что сильна командой, что трудности только помогают ей сплотиться, делают боеспособнее. Да, отсутствие Сергея Яворского заставило нас изменить расстановку в защите, может, не хватало динамики в средней линии без дисквалифицированных Ибрахима Кане, Александра Скляра, приболевшего Павла Ребенка, но соперник владел инициативой лишь на старте поединка, затем мы взяли игру под свой контроль. Даже вынужденная замена из-за повреждения Вадима Сапая не сказалась на наших действиях, поскольку после некоторых перестановок в наших построениях оправдал надежды вышедший на замену 20-летний Артем Челядин. А еще важно, что в «Ворскле» есть специалист по «Олимпику» — Владислав Кулач, который уже не впервые забивает дончанам. И хотя на этот раз ему помог отличиться рикошет от ноги защитника «Олимпика», но все это забудется, а победный результат останется.

После матча с нами по телефону связался Юрий Максимов, поздравил с победой, сказал, что завтра — выходной, а во вторник начинается подготовка к очередному календарному поединку с «Шахтером». Мы же пожелали нашему тренеру побыстрее вернуться в строй», — отметил Чеснаков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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