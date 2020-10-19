ДЕНИСОВ: «Александрия уже сыпалась. Где логика? Где мозги?»

Известный журналист – об удалении игрока «Ингульца»

  • 19.10.2020 15:38
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ДЕНИСОВ: «Александрия уже сыпалась. Где логика? Где мозги?»
© ФК Александрия

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал удаление защитника «Ингульца» Виталия Павлова в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (3:4).

«Александрия могла бы прикрываться теми же проблемами с составом. Но Ингулец получил численное преимущество. Видите, что Александрия сыпется, нервничает, фолит в штрафной. Ты берешь, убиваешь игрока, сравниваешь составы. Где логика? Где мозги?

Все было прекрасно, игра складывалась. Ингулец первый тайм откровенно проваливал. Команда не вышла из раздевалки. Президент Александрии улыбается, Шаран ходит просветвленный, все у него хорошо, наконец-то команда играет. Где-то сидит Александр Поворознюк и думает, зачем команда вообще выезжала из Петрово, могли бы в PlayStation играть. И тут начинаются какие-то дичайшие трансформации», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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