ДЕНИСОВ: «Александрия уже сыпалась. Где логика? Где мозги?»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал удаление защитника «Ингульца» Виталия Павлова в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (3:4).

«Александрия могла бы прикрываться теми же проблемами с составом. Но Ингулец получил численное преимущество. Видите, что Александрия сыпется, нервничает, фолит в штрафной. Ты берешь, убиваешь игрока, сравниваешь составы. Где логика? Где мозги?

Все было прекрасно, игра складывалась. Ингулец первый тайм откровенно проваливал. Команда не вышла из раздевалки. Президент Александрии улыбается, Шаран ходит просветвленный, все у него хорошо, наконец-то команда играет. Где-то сидит Александр Поворознюк и думает, зачем команда вообще выезжала из Петрово, могли бы в PlayStation играть. И тут начинаются какие-то дичайшие трансформации», - сказал Денисов.