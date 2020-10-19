Во вторник, 20 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором испанская «Барселона» примет венгерский «Ференцварош».
Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Барселона» – «Ференцварош». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Ференцварош» покажет телеканал «Футбол 3», а также видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ференцварош».
Источник — Sport.ua
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