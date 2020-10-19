Владислав КОЧЕРГИН: «Обидно терять очки на последних минутах»

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин дал комментарий после матча с «Колосом» (1:1).

- Обидно терять очки на последних минутах. Первый тайм был хорошим, в нашу сторону. Статистика владения мячом была выше у нашей команды, инициатива была от нас, забили, как говорится, в «раздевалку». Первый там был хорош. А вот уже во втором было больше сумбурных действий, ошибок в простых ситуациях. По моему мнению, такие ошибки надо ликвидировать, ведь «Колос» начал активнее играть, где-то мы не справились с прессингом.

- Болельщикам нравится, что в последнее время ты начал много забивать.

- Приятно, когда хвалят. Но я не очень серьезно отношусь к похвалам, больше воспринимаю критику. Смотрю на свою игру, ищу ошибки и пытаюсь совершенствоваться.

- Была видна твоя инициатива распечатать ворота соперника.

- Так же хочется отметить погодные условия, поле достаточно мокрое из-за проливного дождя, мяч сильно скользит, сложно удержать его по точному направлению. Старался как можно чаще проводить острые атаки, бить по воротам. Удалось забить на 45 минуте.

- Как непосредственно участнику действия, как тебе состояние поля?

- Поле в отличном состоянии, несмотря на плохую погоду и сильный дождь.

- Через пару дней нам предстоит вылет на игру с «Лестером».

- Думаю, что ближе к матчу могут появляться какие-то небольшие переживания, мандраж. Но, как это обычно бывает, с первым ударом по мячу вся неловкость исчезает.

- Сейчас мы ждем ответа от Министерства здравоохранения насчет проведения домашнего матча Лиги Европы с болельщиками. Насколько для тебя важно их присутствие на стадионе?

- Критично, важно. Думаю, не только мы по фанатам, но и они по нам и по игре соскучились. Надеемся на положительный ответ от Министерства. Поддержка болельщиков нас всегда ведет только вперед. Мы будем очень рады присутствию их на трибунах.