Вячеслав ШЕВЧУК: «Не удивлюсь, если в эфире у Леоненко под столом коты»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук, который, вероятно, заразился коронавирусом, рассказал, как проходит восстановление от болезни.

– На прошлой неделе я говорил, что у меня были все симптомы. Подозревал, что у меня коронавирус. Была высокая температура на протяжении 2-3 дней – 38 с кусочком. Я сдал тест, и он был негативным. В понедельник я сделал КТ, которое показало двухстороннее воспаление. 20% легких было поражено.

– Ты при этом ничего не чувствовал?

– Обоняние осталось при мне. Но у каждого своя форма заболевания. Я читаю много новостей, много общаюсь с докторами. У каждого человека лечение проходит по-разному. Не у каждого оно проходит в легкой форме. У спортсменов тоже может протекать в сложной форме. Потому что футболисты после матча истощены физически. Какая-то болячка легче привязывается. Например, как оно могло ко мне попасть, если я обрабатывал руки спиртом, соблюдал дистанцию и так далее.

Я читал новость, где немецкие специалисты пришли к заключению: у кого есть коты, вероятность заражения коронавирусом понижается. У Виктора Леоненко их два, поэтому он максимально защищен. Не удивлюсь, если они в эфире у Виктора под столом.

– У тебя тяжело проходит заболевание?

– Три дня было тяжело. Температура 38, я принимаю антибиотики, три раза в день на протяжении 8 дней. Протокол лечения у меня порядка 12 дней. Я с домашним доктором постоянно на связи. Вчера немного поднялась температура – 37,2. Но состояние нормальное. Какой-то слабости нет.