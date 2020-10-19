Киченок/Чжан – Маттек-Сэндс/Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 октября, на хардовом Премьере в чешской Остраве украинка Людмила Киченок проведет матч первого круга парного разряда.
Люда вместе с китаянкой Чжан Шуай встретится с третьими сеяными Бетани Маттек-Сэндс из США и чешкой Барборой Стрыцовой.
Встреча состоится вторым запуском на корте №1 после матча с участием Даяны Ястремской. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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