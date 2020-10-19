Ястремская/Рыбакина – Дабровски/Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 октября, на хардовом Премьере в чешской Остраве украинка Даяна Ястремская проведет матч первого круга парного разряда.
В дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана 20-летняя украинка сыграет против канадки Габриэлы Дабровски и бразильской теннисистки Луизы Стефани.
Матч состоится первым запуском на корте №1 и начнется в 15:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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