Ястремская/Рыбакина – Дабровски/Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 19 октября, на хардовом Премьере в чешской Остраве украинка Даяна Ястремская проведет матч первого круга парного разряда.



В дуэте с Еленой Рыбакиной из Казахстана 20-летняя украинка сыграет против канадки Габриэлы Дабровски и бразильской теннисистки Луизы Стефани.



Матч состоится первым запуском на корте №1 и начнется в 15:00 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА