ЛЕОНЕНКО: «Когда Бущан все тащит, каждый защитник чувствует себя увереннее»

Специалист – об игре вратаря «Динамо» и сборной Украины

  • 19.10.2020 13:56
  • 1715 просмотров
  • 3 комментария
ЛЕОНЕНКО: «Когда Бущан все тащит, каждый защитник чувствует себя увереннее»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Испанией (1:0) в матче четвертого тура Лиги наций.

«Во-первых, к Андрею (Шевченко - прим) вернулось счастье. И Бущан не хочет пропускать. Плюс, мастерство Цыганкова. Еле дотягиваясь, удобной себе ногой остановить мяч. Де Хеа уже на угловой побежал, думал, что Цыганков не достанет мяч. Такие контратаки надо тренировать всем слабым командам, которые играют против сильных соперников. Один выбивает, второй сбрасывает головой, третий дает в середину, а четвертый забивает.

Самое главное – это Бущан. Когда он все тащит, каждый защитник начинает чувствовать себя и увереннее, и смелее. Реально железных моментов было четыре. На Зубкове тоже можно было дать пенальти. Но Слава Богу, что не дали, потому что сборная Украины тогда бы закрылась», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(16 голосов)

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Комментарии
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 14:54
    0
    Неужели Витя чтото нормальное сказал. Но Шеву все равно потролил. ну не может без говнеца.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 14:13
    -9
    Днощан скоро от Юве и Барсы получит своё.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.10.2020 14:01
    +2
    Один выбивает, второй сбрасывает головой, третий дает в середину, а четвертый забивает.
    -
    Проще пареной репы.Особенно в противодействии ТОП-команде.Как два пальца обасфальт
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 19.10.2020 14:01
    +2
    Один выбивает, второй сбрасывает головой, третий дает в середину, а четвертый забивает.
    -
    Проще пареной репы.Особенно в противодействии ТОП-команде.Как два пальца обасфальт
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 14:54
    0
    Неужели Витя чтото нормальное сказал. Но Шеву все равно потролил. ну не может без говнеца.
    Ссылка
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