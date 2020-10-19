Динамо – Ювентус. Букмекеры оставляют киевлянам шансы на успех

Украинский клуб в этом матче вполне может зацепиться за очки

  • 19.10.2020 12:49
  • 3246 просмотров
  • 9 комментариев
Динамо – Ювентус. Букмекеры оставляют киевлянам шансы на успех
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» в Киеве сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».
 
Букмекеры отдают больше шансов гостям, но киевляне не выглядят абсолютными андердогами. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 4.6, на ничью - 3.4, поражение оценено в 1.9.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.07, ТМ2.5 – 1.81.

Напомним, матч «Динамо» – «Ювентус» начнется в 19:55 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 19.10.2020 13:51
    +1
    1.9 в переводе с языка букмекеров это 50% прохода.
    Тоесть вероятность того, что Динамо не проиграет 50 на 50.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:39
    -2
    AdvocatusDei, 19.10.2020 13:38
    хороший коф. на Юве... а можно и 1Х, вполне
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 13:38
    +1
    хороший коф. на Юве... а можно и 1Х, вполне
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.10.2020 13:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:31
    Шанс? Юве с кипрским позором и без Кришти веселиться будет.
    У тебя сзади-снизу уже всё заросло после победы Украины над Испанией?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:31
    -5
    Шанс? Юве с кипрским позором и без Кришти веселиться будет.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.10.2020 13:30
    0
    Учитывая качество игры Юве против Кротоне, у ДК есть шансы даже на победу.
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 19.10.2020 13:27
    +1
    Ждём "зарубу"!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 19.10.2020 13:20
    +1
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 19.10.2020 13:20
    +1
    Удачи Динамо надеемся на победу над Ювентусом было бы отлично!!!!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.10.2020 13:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 13:31
    Шанс? Юве с кипрским позором и без Кришти веселиться будет.
    У тебя сзади-снизу уже всё заросло после победы Украины над Испанией?
    Ссылка
    Артур Смайл
    online
      Артур Смайл, 19.10.2020 13:51
    +1
    1.9 в переводе с языка букмекеров это 50% прохода.
    Тоесть вероятность того, что Динамо не проиграет 50 на 50.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 13:38
    +1
    хороший коф. на Юве... а можно и 1Х, вполне
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 19.10.2020 13:27
    +1
    Ждём "зарубу"!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 19.10.2020 13:20
    +1
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 19.10.2020 13:20
    +1
    Удачи Динамо надеемся на победу над Ювентусом было бы отлично!!!!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.10.2020 13:30
    0
    Учитывая качество игры Юве против Кротоне, у ДК есть шансы даже на победу.
    Ссылка
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