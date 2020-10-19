Динамо – Ювентус. Букмекеры оставляют киевлянам шансы на успех

Во вторник, 20 октября, киевское «Динамо» в Киеве сыграет матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ювентуса».



Букмекеры отдают больше шансов гостям, но киевляне не выглядят абсолютными андердогами. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 4.6, на ничью - 3.4, поражение оценено в 1.9.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.07, ТМ2.5 – 1.81.

Напомним, матч «Динамо» – «Ювентус» начнется в 19:55 по Киеву.