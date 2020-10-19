Виктор ЛЕОНЕНКО: «Надо всем защитникам Миная сказать: «Куда вы катитесь?»

Специалист – о пенальти, который решил исход поединка «Минай» – «Мариуполь»

  • 19.10.2020 12:37
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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Надо всем защитникам Миная сказать: «Куда вы катитесь?»
© ФК Минай

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 6-го тура чемпионата Украины «Минай» – «Мариуполь» (0:1).

«Надо всем защитникам сказать: «Куда вы катитесь?». Делает подкат до штрафной площади, а останавливается почти на 11-метровой отметке. Реально трудно определить», - сказал Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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