ДЕНИСОВ: «Козловский обиделся, что Суркис не передал Руху денежный привет»

Известный журналист – о том, почему матч «Рух» – «Динамо» состоялся не в Киеве

  • 19.10.2020 12:20
  • 5313 просмотров
  • 27 комментариев
ДЕНИСОВ: «Козловский обиделся, что Суркис не передал Руху денежный привет»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился инсайдом касаемо причин отказа президента «Руха» Григория Козловского провести домашний матч 6-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:2) в Киеве.

«Всю неделю кипело за кулисами вокруг матча «Рух» - «Динамо». Наши источники во львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве, на что получил отказ. Версий отказа две. Первая: Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное, до последнего момента.

Вторая версия: Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет после того, как «Рух» отобрал очки у «Шахтера». А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистов «Руха», но при этом предложил перенести матч в Киев, то получил вежливый отказ Козловского. И первая и вторая версии сочетаемые и происходили одновременно», - сказал Денисов.

Напомним, во вторник, 20 октября, «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов домашним матчем с туринским «Ювентусом». Начало в 19:55.

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Источник — Футбол 1/2/3

(20 голосов)

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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:19
    0
    Peters59, 19.10.2020 13:11
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    Если нету приложения Мегого, предустановленного на телевизоре , то просто набрать Мегого . Нет - латиницей в строке браузера
    Или скачать приложение , из Апстора, если телевизор имеет предустановленную операционную систему .
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:14
    -1
    KARABAS55, 19.10.2020 13:12
    Я год на МЕГОГО, всё устраивало. Шас добавили евро Кубки я вообще ахренел. 97гривасов и дело в шляпе, правда без Италии, Германии, и Украины
    Я первый месяц пробую взял себе Максимальный пакет , он по скидке был . Дальше буду уже как то под себя подстраивать
    Мне по сути нужны только Амедиатека Нетфликс, Дискавери ну и Футбольные каналы конечно )

    Сам по себе телик я вообще не смотрю
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.10.2020 13:14
    +1
    Peters59, 19.10.2020 13:11
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    для начала - зайти на сайт Мегого....
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:12
    +1
    KARABAS55, 19.10.2020 13:07
    Тут всё обоюдно. Денисов против Динамо, Цыганик постоянно в своей программе хвалил Динамо. Как не крути каждый человек, в глубине души, болеет за свою команду, даже если он обязан быть не предвзятым!
    Цыганык точно так же придумывает бредни под опиатами
    То что он хвалит постоянно Динамо , придумано фанами шахтёра , мол « мы не одни штатного лизоблюда имеем»
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 13:12
    0
    JekFunny, 19.10.2020 12:57
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Я год на МЕГОГО, всё устраивало. Шас добавили евро Кубки я вообще ахренел. 97гривасов и дело в шляпе, правда без Италии, Германии, и Украины
    Ссылка
    Peters59
      Peters59, 19.10.2020 13:11
    +1
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 13:09
    -1
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:54
    Марши фанатов как-то связаны с клубом? Кроме того, что они фанаты их клуба? Это не тот показатель, чтобы сказать о какой-то "премии". Например в Харькове, я видел фанатов ДК и тогда еще полу-живого Металлиста, они проходили обычный марш.
    Так они свой клуб представляют с символикой или свои фамилии?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 13:07
    0
    Тут всё обоюдно. Денисов против Динамо, Цыганик постоянно в своей программе хвалил Динамо. Как не крути каждый человек, в глубине души, болеет за свою команду, даже если он обязан быть не предвзятым!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:03
    0
    Trasher311987, 19.10.2020 13:01
    Мегого откусит у них рейтинг в этом сезоне.
    Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
    Это шара.
    И Борщаговка грустит
    Мегого вообще отлично , я с Олл ТВ на месяц перешёл вот попробовать . Пока все устраивает . Ещё и футбол в 4к обещают показывать . И ценовая политика у них широкая , на каждого пользователя
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 13:01
    -2
    Александр Шевченко, 19.10.2020 12:47
    Даун, болельщики Динамо поддерживают Карпаты, а не Рух или Львов. Уепан, красножопый, абы шо высрать.
    Карпаты Галыч?
    Ты себе прицепи все свои кликухи.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 13:01
    0
    JekFunny, 19.10.2020 12:57
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Мегого откусит у них рейтинг в этом сезоне.
    Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
    Это шара.
    И Борщаговка грустит
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:57
    +6
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 12:56
    +2
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:37
    Это просто абзац... по его логике, тогда должны обидеться Заря и Десна, они же отобрали очки у Шахты. Жаль что Денисов необъективен и постоянно пытается как-то уколоть ДК. Но с другой стороны, это уже как норма, так как есть те кто пытается уколоть ШД. Жаль, что у нас нет чего-то среднего...
    пенісов - це мененджер кротячого клубного аналу, така в нього "робота"; і нічого тут за щось шкодувати. пенісов і кротяча брехня - тотожні.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:56
    +2
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:37
    Это просто абзац... по его логике, тогда должны обидеться Заря и Десна, они же отобрали очки у Шахты. Жаль что Денисов необъективен и постоянно пытается как-то уколоть ДК. Но с другой стороны, это уже как норма, так как есть те кто пытается уколоть ШД. Жаль, что у нас нет чего-то среднего...
    Денисов работник шахтера , и винтик пропагандистской машины.
    Глупо и наивно ожидать от него чего то другого , и относиться к его словам серьезно
    Так . Прочитал , ухмыльнулся , забыл
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:54
    -1
    con clusion, 19.10.2020 12:42
    Ты видать забыл про совместные марши фанов Львова и Киева. С другими они не братались.)
    Марши фанатов как-то связаны с клубом? Кроме того, что они фанаты их клуба? Это не тот показатель, чтобы сказать о какой-то "премии". Например в Харькове, я видел фанатов ДК и тогда еще полу-живого Металлиста, они проходили обычный марш.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:53
    +2
    ДЕНИСОВ: « Я придумываю новости под опиатами и никто не обижается »
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.10.2020 12:47
    +2
    con clusion, 19.10.2020 12:42
    Ты видать забыл про совместные марши фанов Львова и Киева. С другими они не братались.)
    Даун, болельщики Динамо поддерживают Карпаты, а не Рух или Львов. Уепан, красножопый, абы шо высрать.
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 12:46
    +3
    Хотя, для подпитки Тимоф и Ко сойдет.
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 12:46
    +3
    Я скажу так, чем больше п.енисов будет рот открывать, не важно против какой команды- тем больше он делает антипиар и для себя и для кАНАЛОВ. Вот для кого эта инсайдерская инфа, тем более как инсайд инфа может быть в двух вариантах?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 19.10.2020 12:45
    -2
    bolelschik, 19.10.2020 12:34
    у денисова подлючесть не выведится никогнда. А премии никто не запрещал, дойдет до того, что шахтер сам будет их платить
    Во всём футбольном мире это не "премии", а обычная стимуляция соперника конкурента. И никакой статьи закона это не нарушает. И не обязательно это деньги. Могут подарить полный грузовик мячей. Или масок от вируса теперь.)
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 19.10.2020 12:32
    +7
    а с какой радости суркис должен передавать деньги? Это по желанию! Что за обиды?? детский сад
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:57
    +6
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 19.10.2020 12:34
    +6
    у денисова подлючесть не выведится никогнда. А премии никто не запрещал, дойдет до того, что шахтер сам будет их платить
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 12:46
    +3
    Хотя, для подпитки Тимоф и Ко сойдет.
    Ссылка
    Gold11
      Gold11, 19.10.2020 12:46
    +3
    Я скажу так, чем больше п.енисов будет рот открывать, не важно против какой команды- тем больше он делает антипиар и для себя и для кАНАЛОВ. Вот для кого эта инсайдерская инфа, тем более как инсайд инфа может быть в двух вариантах?
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:37
    +3
    Это просто абзац... по его логике, тогда должны обидеться Заря и Десна, они же отобрали очки у Шахты. Жаль что Денисов необъективен и постоянно пытается как-то уколоть ДК. Но с другой стороны, это уже как норма, так как есть те кто пытается уколоть ШД. Жаль, что у нас нет чего-то среднего...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 19.10.2020 12:56
    +2
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:37
    Это просто абзац... по его логике, тогда должны обидеться Заря и Десна, они же отобрали очки у Шахты. Жаль что Денисов необъективен и постоянно пытается как-то уколоть ДК. Но с другой стороны, это уже как норма, так как есть те кто пытается уколоть ШД. Жаль, что у нас нет чего-то среднего...
    пенісов - це мененджер кротячого клубного аналу, така в нього "робота"; і нічого тут за щось шкодувати. пенісов і кротяча брехня - тотожні.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:56
    +2
    Vitalii_13UA, 19.10.2020 12:37
    Это просто абзац... по его логике, тогда должны обидеться Заря и Десна, они же отобрали очки у Шахты. Жаль что Денисов необъективен и постоянно пытается как-то уколоть ДК. Но с другой стороны, это уже как норма, так как есть те кто пытается уколоть ШД. Жаль, что у нас нет чего-то среднего...
    Денисов работник шахтера , и винтик пропагандистской машины.
    Глупо и наивно ожидать от него чего то другого , и относиться к его словам серьезно
    Так . Прочитал , ухмыльнулся , забыл
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 12:53
    +2
    ДЕНИСОВ: « Я придумываю новости под опиатами и никто не обижается »
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 19.10.2020 12:47
    +2
    con clusion, 19.10.2020 12:42
    Ты видать забыл про совместные марши фанов Львова и Киева. С другими они не братались.)
    Даун, болельщики Динамо поддерживают Карпаты, а не Рух или Львов. Уепан, красножопый, абы шо высрать.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 19.10.2020 12:34
    +2
    ..поздно пить боржоми , матч состоялся .
    Кто у кого отсосал будет ясно после матча с Юве:
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.10.2020 13:14
    +1
    Peters59, 19.10.2020 13:11
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    для начала - зайти на сайт Мегого....
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:12
    +1
    KARABAS55, 19.10.2020 13:07
    Тут всё обоюдно. Денисов против Динамо, Цыганик постоянно в своей программе хвалил Динамо. Как не крути каждый человек, в глубине души, болеет за свою команду, даже если он обязан быть не предвзятым!
    Цыганык точно так же придумывает бредни под опиатами
    То что он хвалит постоянно Динамо , придумано фанами шахтёра , мол « мы не одни штатного лизоблюда имеем»
    Ссылка
    Peters59
      Peters59, 19.10.2020 13:11
    +1
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:19
    0
    Peters59, 19.10.2020 13:11
    Как подключиться к Мегого?просветите,пожалуйста?
    Если нету приложения Мегого, предустановленного на телевизоре , то просто набрать Мегого . Нет - латиницей в строке браузера
    Или скачать приложение , из Апстора, если телевизор имеет предустановленную операционную систему .
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 13:12
    0
    JekFunny, 19.10.2020 12:57
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Я год на МЕГОГО, всё устраивало. Шас добавили евро Кубки я вообще ахренел. 97гривасов и дело в шляпе, правда без Италии, Германии, и Украины
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 19.10.2020 13:07
    0
    Тут всё обоюдно. Денисов против Динамо, Цыганик постоянно в своей программе хвалил Динамо. Как не крути каждый человек, в глубине души, болеет за свою команду, даже если он обязан быть не предвзятым!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 13:03
    0
    Trasher311987, 19.10.2020 13:01
    Мегого откусит у них рейтинг в этом сезоне.
    Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
    Это шара.
    И Борщаговка грустит
    Мегого вообще отлично , я с Олл ТВ на месяц перешёл вот попробовать . Пока все устраивает . Ещё и футбол в 4к обещают показывать . И ценовая политика у них широкая , на каждого пользователя
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.10.2020 13:01
    0
    JekFunny, 19.10.2020 12:57
    Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.
    Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
    Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
    ————-
    Это дотационное пропагандистское отхожее место
    Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
    Мегого откусит у них рейтинг в этом сезоне.
    Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
    Это шара.
    И Борщаговка грустит
    Ссылка
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