ДЕНИСОВ: «Козловский обиделся, что Суркис не передал Руху денежный привет»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился инсайдом касаемо причин отказа президента «Руха» Григория Козловского провести домашний матч 6-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:2) в Киеве.

«Всю неделю кипело за кулисами вокруг матча «Рух» - «Динамо». Наши источники во львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве, на что получил отказ. Версий отказа две. Первая: Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное, до последнего момента.

Вторая версия: Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет после того, как «Рух» отобрал очки у «Шахтера». А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистов «Руха», но при этом предложил перенести матч в Киев, то получил вежливый отказ Козловского. И первая и вторая версии сочетаемые и происходили одновременно», - сказал Денисов.

Напомним, во вторник, 20 октября, «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов домашним матчем с туринским «Ювентусом». Начало в 19:55.