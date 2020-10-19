ДЕНИСОВ: «Козловский обиделся, что Суркис не передал Руху денежный привет»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился инсайдом касаемо причин отказа президента «Руха» Григория Козловского провести домашний матч 6-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (0:2) в Киеве.
«Всю неделю кипело за кулисами вокруг матча «Рух» - «Динамо». Наши источники во львовском клубе рассказали, что Игорь Суркис настойчиво просил Григория Козловского, чтобы матч состоялся не во Львове, а в Киеве, на что получил отказ. Версий отказа две. Первая: Григорий Козловский хотел провести матч со зрителями во Львове и делал для этого все возможное, до последнего момента.
Вторая версия: Григорий Козловский обиделся на Игоря Суркиса за то, что тот не передал его команде денежный привет после того, как «Рух» отобрал очки у «Шахтера». А когда Игорь Суркис через некоторое время был готов отблагодарить футболистов «Руха», но при этом предложил перенести матч в Киев, то получил вежливый отказ Козловского. И первая и вторая версии сочетаемые и происходили одновременно», - сказал Денисов.
Напомним, во вторник, 20 октября, «Динамо» стартует в групповом раунде Лиги чемпионов домашним матчем с туринским «Ювентусом». Начало в 19:55.
Источник — Футбол 1/2/3
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Или скачать приложение , из Апстора, если телевизор имеет предустановленную операционную систему .
Мне по сути нужны только Амедиатека Нетфликс, Дискавери ну и Футбольные каналы конечно )
Сам по себе телик я вообще не смотрю
То что он хвалит постоянно Динамо , придумано фанами шахтёра , мол « мы не одни штатного лизоблюда имеем»
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
Это шара.
И Борщаговка грустит
Ты себе прицепи все свои кликухи.
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
Это шара.
И Борщаговка грустит
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Глупо и наивно ожидать от него чего то другого , и относиться к его словам серьезно
Так . Прочитал , ухмыльнулся , забыл
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Глупо и наивно ожидать от него чего то другого , и относиться к его словам серьезно
Так . Прочитал , ухмыльнулся , забыл
Кто у кого отсосал будет ясно после матча с Юве:
То что он хвалит постоянно Динамо , придумано фанами шахтёра , мол « мы не одни штатного лизоблюда имеем»
Или скачать приложение , из Апстора, если телевизор имеет предустановленную операционную систему .
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
Это шара.
И Борщаговка грустит
Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.
Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов
————-
Это дотационное пропагандистское отхожее место
Прекращайте без смеха реагировать на вбросы этого « источника»
Чудаки лупанули все матчи. 10 каналов в пакете оптимальный за 10 грн первый месяц потом по 97.
Это шара.
И Борщаговка грустит
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