ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Остравы

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) провела тренировку на кортах чешской Остравы, где на этой неделе пройдет турнир категории Премьер.
Напомним, украинка стартует во втором круге матчем с победительницей встречи Кристина Плишкова (№68 WTA) – Мария Саккари (№23 WTA).
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Источник — Sport.ua
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