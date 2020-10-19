Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Без Роналду Динамо будет легче с Ювентусом»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в этом матче не сыграет Криштиану Роналду.

«Считаю, что в отсутствии на поле Криштиану Роналду, «Динамо» будет намного легче. Что же касается противостояния Пирло — Луческу, то опять-таки, молодой, неопытный тренер против маститого 75-летнего старца, монстра тренерского цеха также будет иметь значение.

Но, конечно, если положить на чашу весов суммарно все качества «Ювентуса», то они выглядят намного сильнее», - сказал Метревели.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.