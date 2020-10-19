Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Без Роналду Динамо будет легче с Ювентусом»

Специалист высказался о грядущем матче украинского клуба

  • 19.10.2020 09:31
  • 796 просмотров
  • 4 комментария
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Без Роналду Динамо будет легче с Ювентусом»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в этом матче не сыграет Криштиану Роналду.

«Считаю, что в отсутствии на поле Криштиану Роналду, «Динамо» будет намного легче. Что же касается противостояния Пирло — Луческу, то опять-таки, молодой, неопытный тренер против маститого 75-летнего старца, монстра тренерского цеха также будет иметь значение.

Но, конечно, если положить на чашу весов суммарно все качества «Ювентуса», то они выглядят намного сильнее», - сказал Метревели.

Матч «Динамо» – «Ювентус» состоится во вторник, 20 октября. Начало в 19:55.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(3 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 10:09
    0
    вопще разницы не будет
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 19.10.2020 10:05
    0
    kerch30, 19.10.2020 09:51
    Если Динамо обиграет Юве то Денисов не переживет, рупор сломается.
    Так они ж и страхуються. Просто не было Рональдо.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.10.2020 09:51
    0
    Если Динамо обиграет Юве то Денисов не переживет, рупор сломается.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.10.2020 09:38
    +1
    Він думає, що Ювентус в 10-х буде грати?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 19.10.2020 09:38
    +1
    Він думає, що Ювентус в 10-х буде грати?
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.10.2020 10:09
    0
    вопще разницы не будет
    Ссылка
    salomon77757
    online
      salomon77757, 19.10.2020 10:05
    0
    kerch30, 19.10.2020 09:51
    Если Динамо обиграет Юве то Денисов не переживет, рупор сломается.
    Так они ж и страхуються. Просто не было Рональдо.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.10.2020 09:51
    0
    Если Динамо обиграет Юве то Денисов не переживет, рупор сломается.
    Ссылка
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